"Домовленості виконуються "влучно": Зеленський підтвердив отримання Україною ATACMS (відео)

Президент України відзначив, що надані Києву ракети вже себе показали найкращим чином.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив передачу Україні американських ракет ATACMS і те, що вони вже добре себе показали. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні 17 жовтня.

Лідер держави подякував українським захисникам. Зокрема, він відзначив 54-ту ОМБр, 68-му ОЄБр, 25-ту ОПДБр, 92-га ОШБр та 93-тя ОМБр "Холодний Яр", які діють на Лиманському та Соледарському напрямках.

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Також президент окремо подякував Сполученим штатам Америки.

"Сьогодні особлива вдячшість США. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – "атакамси" себе показали", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що OSINT-аналітики підтвердили використання ракети ATACMS в Бердянську. Ракета, якою атакували аеродром в Бердянську, 1996 року випуску і є найстарішою з можливих версій.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ 17 жовтня завдали удару по аеродрому росіян в Бердянську за допомогою американських далекобійних ракет ATACMS. Попри те, що офіційні джерела не повідомляли про постачання цих ракет, деяку їхню кількість було таємно відправлено в Україну