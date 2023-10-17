"Договоренности выполняются "метко": Зеленский подтвердил получение Украиной ATACMS (видео)

Президент Украины отметил, что предоставленные Киеву ракеты уже себя показали наилучшим образом.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил передачу Украине американских ракет ATACMS и то, что они уже хорошо себя показали. Об этом он сказал в своем вечернем обращении 17 октября.

Лидер государства поблагодарил украинских защитников. В частности, он отметил 54-ю ОМБр, 68-ю ОЕБр, 25-ю ОПДБр, 92-ю ОШБр и 93-ю ОМБр "Холодный Яр", которые действуют на Лиманском и Соледарском направлениях.

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Также президент отдельно поблагодарил Соединенные штаты Америки.

"Сегодня особая благодарность США. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно — "атакамсы" себя показали", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что OSINT-аналитики подтвердили использование ракеты ATACMS в Бердянске. Ракета, которой атаковали аэродром в Бердянске, 1996 года выпуска и является самой старой из возможных версий.

Ранее сообщалось, что ВСУ 17 октября нанесли удар по аэродрому россиян в Бердянске с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. Несмотря на то, что официальные источники не сообщали о поставках этих ракет, некоторое их количество было тайно отправлено в Украину