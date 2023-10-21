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Під Бердянськом пролунав вибух: "прилетіло" в район аеропорту, — соцмережі (фото)

Під Бердянськом пролунав вибух:
Фото: Іван Федоров | Під Бердянськом пролунав вибух:

За даними місцевих жителів, вибух стався в місті Новопетрівка. Після "прильоту" над Бердянськом здійнявся стовп диму.

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У суботу, 21 жовтня, в тимчасово окупованому населеному пункті Новопетрівка під Бердянськом Запорізької області прогримів вибух. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

За даними місцевих каналів, було влучання в районі аеропорту.

На фото видно дим, що утворився після прильоту.

При цьому, окупанти повідомляють, що вибухи були викликані роботою ППО. Місцеві жителі не підтверджують цю інформацію.

Вибух під Бердянськом Fullscreen
Вибух під Бердянськом

Вибухи в Новопетрівці: коментарі української сторони

"Приліт" під Бердянськом підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Жителі Бердянська повідомляють про потужний вибух. З'ясовуємо, що цього разу палає в окупантів", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що 21 жовтня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Над містом здійнявся чорний дим у районі "Мотелю".

А 20 жовтня в тимчасово окупованому Мелітополі було чути вибухи. Найпотужнішою укріпленою зоною є район Авіамістечка, де окупаційні сили організували свою військову базу на захопленому аеродромі.