Журналисты рассказали о Telegram-каналах военных, на которые следует подписаться - список

Related video

С началом полномасштабного вторжения особую роль в освещении событий в стране начал играть Telegram. Спрос на информацию о войне привел к быстрому взлету популярности военных блогеров, которые в онлайн-режиме предоставляют объективную информацию о ситуации на фронте и профессионально освещают военную тематику в целом. "Цензор.нет" опубликовал подборку каналов украинских защитников, на которые рекомендует подписаться, передает "Апостроф".

Избранные военные-блогеры находятся на фронте и сосредоточены на том, чтобы помочь читателям глубже понимать военные события, давать независимую экспертную оценку. Авторы каналов известны среди читателей и побратимов.

KOVALENKO — https://t.me/akovalenko1989

Украинский блогер с позывным "Стратег". Военно-политический обозреватель, заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО. Пишет о войне на простом языке, комментирует международные события, опровергает российскую пропаганду и фейковые новости.

Соль — https://t.me/si lukr

В Telegram военнослужащий Александр Солонько пишет о войне – конечной, информационной, смысловой. Автор является специалистом по противодействию распространения российской дезинформации в медиа, автор книги "Инфодемия. Оружие дезинформации в вирусную эпоху". С 2022 служит в ВСУ аэроразведчиком. Осенью-зимой 2022 участвовал в обороне Бахмута от российских оккупантов, о чем выкладывал самую свежую информацию.

"Хроники Ридика" – https://tm e/hroniki_ridika

Канал майора ВСУ, замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск Украины, Родиона Кудряшова. На канале много аналитики событий в Украине и мире. Автор канала (позывной "Радик") прошел со своей бригадой самые горячие точки на фронте, о чем выкладывает фото и новости. При этом автор иногда высмеивает оккупантов и события в России.

"Говорит Снайпер" – https://t.me/stanislav_osman

Канал добровольца 24 ОШБ "Айдар" Станислава Бунятова (позывной "Осман"), ушедшего в 17 лет в армию, в 21 год – на войну. Отличие канала – наличие психологической тематики и личной информации. В частности, он пишет о сложностях возвращения в гражданскую жизнь, ранения, самом сложном дне на фронте и многое другое.

Анатолий Штефан "Штирлиц" — https://tme/a_shtirlitz

Военнослужащий, полковник ВСУ Анатолий Штефан является победителем рейтинга Топ-100 блогеров Украины от Фактов ICTV в категории "Крым и Донбасс". На канале оперативно появляются новости с фронта, фото и видео ликвидации врага, а также регулярно проводятся сборы в поддержку ВСУ.

"Подписывайтесь, чтобы не упустить актуальные новости с фронта!", — призывает Цензор.нет.