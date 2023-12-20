Журналісти розповіли про Telegram-канали військових, на які варто підписатися - список

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З початком повномасштабного вторгнення особливу роль у висвітленні подій у країні почав відігравати Telegram. Попит на інформацію про війну призвів до швидкого злету популярності військових блогерів, які в онлайн-режимі надають об'єктивну інформацію про ситуацію на фронті та професійно висвітлюють військову тематику загалом. "Цензор.нет" опублікував добірку каналів українських захисників, на які рекомендує підписатися, передає "Апостроф".

Обрані військові-блогери перебувають на фронті і зосереджені на тому аби допомогти читачам глибше розуміти військові події, давати незалежну експертну оцінку. Автори каналів відомі серед читачів та побратимів.

KOVALENKO — https://t.me/akovalenko1989

Український блогер з позивним "Стратег". Військово-політичний оглядач, заступник керівника Центру протидії дезінформації при РНБО. Пише про війну простою мовою, коментує міжнародні події, спростовує російську пропаганду та фейкові новини.

Сіль — https://t.me/silukr

У Telegram військовослужбовець Олександр Солонько пише про війну – кінцеву, інформаційну, смислову. Автор є фахівцем із протидії поширенню російської дезінформації у медіа, автор книги "Інфодемія. Зброя дезінформації у вірусну епоху". З 2022 служить у ЗСУ аеророзвідником. Восени-взимку 2022 брав участь в обороні Бахмута від російських окупантів, про що викладав найсвіжішу інформацію.

"Хроніки Рідіка" – https://t.me/hroniki_ridika

Канал майора ЗСУ, замкомандира 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ України, Родіона Кудряшова. На каналі є багато аналітики подій в Україні та світі. Автор каналу (позивний "Радік") пройшов зі своєю бригадою найгарячіші точки на фронті, про що викладає фото та новини. При цьому автор іноді висміює окупантів та події у рф.

"Говорять Снайпер" – https://t.me/stanislav_osman

Канал добровольця 24 ОШБ "Айдар" Станіслава Бунятова (позивний "Осман"), який у 17 років пішов в армію, у 21 рік – на війну. Відмінність каналу – це наявність психологічної тематики та особистої інформації. Зокрема, він пише про складнощі повернення до цивільного життя, поранення, найскладніший день на фронті та багато іншого.

Анатолій Штефан "Штірліц" — https://t.me/a_shtirlitz

Військовослужбовець, полковник ЗСУ Анатолій Штефан є переможцем рейтингу Топ-100 блогерів України від Фактів ICTV у категорії "Крим та Донбас". На каналі оперативно з'являються новини з фронту, фото та відео ліквідаціїворога, а також регулярно проводяться збори на підтримку ЗСУ.

"Підписуйтесь, щоб не пропустити актуальні новини з фронту!", — закликає Цензор.нет.