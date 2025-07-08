Смартфон прослужит "вечно": эксперты протестировали Fairphone 6 и удивились (видео)

Обычно при покупке нового телефона пользователи интересуются камерой, памятью, функциями ИИ. Но мало кто сразу думает о том, столько прослужит им новый смартфон. Если у вас Fairphone, то на этот счет можно не волноваться.

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Новый Fairphone 6, вышедший в конце июня, предлагает довольно необычный подход – он делает акцент на долговечности телефона и на возможности его отремонтировать. Разобрать смартфон и починить его сможет даже сам пользователь, подтверждают эксперты iFixit.

Специалисты проверили, действительно ли Fairphone 6 такой прочный, как заявляет производитель, и остались довольны. Fairphone 6 получил самую высокую оценку и титул самого ремонтопригодного из современных смартфонов. Чтобы выполнить ремонт, достаточно поддеть крышку камеры и открутить несколько винтов. Таким образом можно самому заменить даже поврежденный дисплей.

Похвалу экспертов Fairphone 6 заслужил благодаря своей модульной конструкции, которая и делает ремонт таким доступным. Телефон включает 12 сменных деталей, которые можно заказать непосредственно у Fairphone и заменить без посещения ремонтной мастерской. К тому же, компания предлагает и подробные видеоинструкции для пользователей.

Своеобразным бонусом идут 5 лет гарантии и 8 лет поддержки программного обеспечения – не все флагманские смартфоны могут похвастаться таким высоким показателем.

Также стоит отметить необычную операционную систему: хотя Fairphone 6 работает на Android, он не поставляется с Google Play Services или приложениями Google по умолчанию. Вместо этого смартфон использует microG для имитации сервисов Google и больше фокусируется на «свободном от отслеживания опыте».

Между прочим, Fairphone 6 собран вообще без использования клея. Этим и объясняется его простая в разборе конструкция. Единственный минус – что она понижает уровень защиты от пыли и воды.

Напомним, предшественник нынешней новинки – Fairphone 5, представленный в августе 2023 года, – прославился как необычный смартфон-конструктор. Разработчики называли его самым экологичным смартфоном в мире.

Также Фокус сообщал, что блогерский эксперимент помог определить самый крепкий смартфон. По состоянию на осень 2024 года лидером оказался как раз Fairphone 5.