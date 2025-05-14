Тонкий смартфон із гігантською батареєю на 10 000 мАг побив світовий рекорд (відео)

Компанія Realme показала прототип нового смартфона GT7 з акумулятором місткістю 10 000 мАг. Виробникові вдалося вмістити потужну батарею в тонкий корпус, сильно зменшивши материнську плату.

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Про це пише GameStar Tech. Як зазначають у виданні, за товщини 8,5 міліметра Realme GT7 лише на 0,2 міліметра товщий за iPhone 16 Pro Max.

Демонстрація смартфона Realme GT7

Щоб розмістити батарею на 10 000 мАг у тонкому телефоні, Realme довелося створити "найменшу у світі" материнську плату серед Android-смартфонів. Її ширина становить лише 23,4 міліметра.

Попри велику батарею, GT7 важить лише 215 грамів. Для порівняння, iPhone 16 Pro важить 227 грамів, а місткість його акумулятора становить лише 4685 мАг. Прототип має прозору задню панель, на якій наочно показана потужна батарея.

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Повідомляється, що Realme використовує нову технологію акумулятора з кремнієвим анодом, яка дозволяє зберігати великий обсяг енергії в дуже невеликому просторі. Саме тому батарея вийшла відносно тонкою і легкою, попри свою велику місткість.

Нагадаємо, компанія Samsung представила смартфон Galaxy S25 Edge в ультратонкому корпусі, пожертвувавши місткістю батареї та наявністю телефото об'єктива.

Зі свого боку компанія Doogee додала до своєї лінійки міцних смартфонів V Max нову модель V Max S з величезною батареєю, екраном 120 Гц і двома ліхтарями для кемпінгу.