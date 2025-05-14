Тонкий смартфон с гигантской батареей на 10 000 мАч побил мировой рекорд (видео)

Компания Realme показала прототип нового смартфона GT7 с аккумулятором емкостью 10 000 мАч. Производителю удалось уместить мощную батарею в тонкий корпус, сильно уменьшив материнскую плату.

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Об этом пишет GameStar Tech. Как отмечают в издании, при толщине 8,5 миллиметра Realme GT7 всего на 0,2 миллиметра толще iPhone 16 Pro Max.

Демонстрация смартфона Realme GT7

Чтобы разместить батарею на 10 000 мАч в тонком телефоне, Realme пришлось создать "самую маленькую в мире" материнскую плату среди Android-смартфонов. Ее ширина составляет всего 23,4 миллиметра.

Несмотря на большую батарею, GT7 весит всего 215 граммов. Для сравнения, iPhone 16 Pro весит 227 граммов, а емкость его аккумулятора составляет только 4685 мАч. Прототип имеет прозрачную заднюю панель, на которой наглядно показана мощная батарея.

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Сообщается, что Realme использует новую технологию аккумулятора с кремниевым анодом, которая позволяет хранить большой объем энергии в очень небольшом пространстве. Именно поэтому батарея получилась относительно тонкой и легкой, несмотря на свою большую емкость.

Напомним, компания Samsung представила смартфон Galaxy S25 Edge в ультратонком корпусе, пожертвовав емкостью батареи и наличием телефото объектива.

В свою очередь компания Doogee добавила в свою линейку прочных смартфонов V Max новую модель V Max S с огромной батареей, экраном 120 Гц и двумя фонарями для кемпинга.