Смартфони з хорошою камерою і батареєю не за всі гроші світу: 5 найкращих бюджетників (фото)

До рейтингу потрапили телефони Samsung Galaxy A26, HONOR 400 Lite, OPPO Reno 13F, Tecno CAMON 40, Infinix NOTE 50 Pro.

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Недорогі смартфони допомагають економити, однак змушують користувачів іти на компроміси. Наприклад, вони часто мають не найпродуктивніші чіпсети, небагато пам'яті, та й роботу їхніх камер не можна назвати хорошою. Але все ж Фокус знайшов кілька моделей, які порадують і ціною, і автономністю, і знімками.

Смартфон Tecno CAMON 40

Tecno CAMON 40 Фото: 91mobiles.com

Камеру телефону Tecno CAMON 40 відрізняє наявність оптичної стабілізації. Це означає, що знімки при тьмяному освітленні вийдуть досить непоганими, а також, що можна фотографувати з рук, перебуваючи в русі. Зазначимо, що не у кожного бюджетника є ширококутний об'єктив 8 Мп, як у цього смартфона.

Акумулятор ємністю 5200 мАг забезпечить пристрою близько двох днів безперервної роботи, що дуже зручно, якщо ви використовуєте його для роботи, або берете з собою у відпустку. Чипсет Helio G100 Ultimate не можна назвати дуже вже продуктивним, але за такі гроші — він досить непоганий.

Технічні характеристики Tecno CAMON 40:

Дисплей: діагональ 6,78 дюйма, тип AMOLED, роздільна здатність 2436х1080 пікс, частота 120 Гц

Чипсет: MediaTek Helio G100 Ultimate

Пам'ять: 8 Гб/256 Гб

Камери: основна 50 Мп + 8 Мп, селфі — 32 Мп

Батарея: 5200 мАг

Ціна: 11 000 грн

Модель Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A26 Фото: nextpit.com

Смартфон Galaxy A26 від Samsung оснащений камерою з оптичною стабілізацією і функцією "Персоналізовані фільтри". Також додаток камери дасть змогу користувачам легко і просто видаляти непотрібні деталі зі знімків, наприклад, стовпи, що стирчать, або випадкових перехожих, які потрапили в кадр.

Пристрій працює на базі рідного процесора Samsung Exynos 1380, який справляється зі звичайними рутинними завданнями на ура. Батарея ємністю 5000 мАг забезпечує цілий день роботи без підзарядки. Тести показали, що в режимі безперервного перегляду відео акумулятор тримається 17 год.

Технічні характеристики Samsung Galaxy A26:

Дисплей: діагональ 6,7 дюйма, тип Super AMOLED, роздільна здатність 2340x1080, частота 120 Гц

Чипсет: Samsung Exynos 1380

Пам'ять: 8 Гб/256 Гб

Камери: основна 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп, селфі — 13 Мп

Батарея: 5000 мАг

Ціна: 10 699 грн до 11 999 грн

Телефон Infinix NOTE 50 Pro

Infinix NOTE 50 Pro Фото: Infinix

Гаджет Infinix NOTE 50 Pro теж може похвалитися наявністю оптичної стабілізації в основної камери і ширококутним об'єктивом на 8 Мп. Селфі-камера, розташована на передній панелі, теж не підкачала, оскільки отримала датчик на 32 Мп

Процесор MediaTek Helio G100 Ultimate доволі продуктивний і працює в купе з ОЗП 12 Гб (максимум). Автономність забезпечується батареєю на 5200 мАг, якої вистачає на 1,5-2 дні. Варто сказати, що акумулятор підтримує як дротову, так і бездротову зарядку на 30 Вт.

Технічні характеристики Infinix NOTE 50 Pro:

Дисплей: діагональ 6,78 дюйма, тип AMOLED, роздільна здатність 2460x1080, частота 144 Гц

Процесор: MediaTek Helio G100 Ultimate

Пам'ять: 12 Гб/256 Гб

Камери: основна 50 Мп + 8 Мп, селфі — 32 Мп

Батарея: 5200 мАг

Ціна: близько 20 000 грн

Смартфон HONOR 400 Lite

HONOR 400 Lite Фото: Future / Luke Baker

Смартфон HONOR 400 Lite має одну з найкращих камер серед телефонів, що беруть участь у цьому рейтингу. Її роздільна здатність становить 108 Мп. Датчик оснащений 3-кратним оптичним зумом і функцією стабілізації, завдяки чому фото виходять чіткими і яскравими.

За функціонування пристрою відповідає чипсет MediaTek Dimensity 7025-Ultra і 8 Гб ОЗП. За автономність відповідає батарея ємністю 5230 мАг. Це говорить про те, що телефон пропрацює щонайменше півтора дня без підзарядки.

Технічні характеристики HONOR 400 Lite:

Дисплей: діагональ 6,7 дюйма, тип AMOLED, роздільна здатність 2412х1080, частота 120 Гц

Чипсет: MediaTek Dimensity 7025-Ultra

Пам'ять: 8 Гб/ 256 Гб

Камери: основна 108 Мп + 5 Мп, селфі — 16 Мп

Батарея: 5230 мАг

Ціна: близько 15 000 грн

Телефон OPPO Reno 13F

OPPO Reno 13F Фото: trustedreviews.com

Смартфон OPPO Reno 13F обладнаний основною 50-мегапіксельною камерою з 8-мегапіксельним ширококутним об'єктивом. Селфі-камера має непоганий датчик на 32 Мп. Виробник стверджує, що телефон можна використовувати для підводної зйомки — настільки добре його корпус захищений від води

Під капотом встановлений процесорMediaTech Helio G100 для виконання повсякденних завдань і невимогливих ігор. Акумулятор тут вище всяких похвал, оскільки його ємність сягає аж 5800 мАг.

Технічні характеристики OPPO Reno 13F:

Дисплей: діагональ 6,67 дюйма, тип OLED, роздільна здатність 2400х1080, частота 120 Гц

Чипсет: MediaTek Helio G100

Пам'ять: 8 Гб/256 Гб

Камери: основна 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп, селфі — 32 Мп

Батарея: 5800 мАг

Ціна: близько 15 000 грн

Раніше ми писали про топ-3 неочевидних моделей смартфонів для економії грошей. У список бюджетних смартфонів з хорошими акумуляторами і ОС потрапили такі моделі, як Oppo Reno 13 FS, TCL 50 Pro Nxtpaper 5G, Doro 8100.