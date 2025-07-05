Дешеві смартфони 2025 року: топ 3 неочевидних моделей для економії коштів (фото)

До списку бюджетних смартфонів з хорошими акумуляторами та ОС потрапили такі моделі, як Oppo Reno 13 FS, TCL 50 Pro Nxtpaper 5G, Doro 8100.

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Не тільки Xiaomi, Samsung і Nothing пропонують користувачам бюджетні варіанти смартфонів. Інші бренди теж мають такі у своїх лінійках, пише видання goodhousekeeping.com.

Oppo Reno 13 FS

Завдяки водонепроникності IP69, батареї ємністю 5800 мАг, елегантному стилю, чіткому дисплею та простій у використанні операційній системі, в Oppo Reno 13 FS є багато того, що може сподобатися.

Смартфон Oppo Reno 13 FS Фото: trustedreviews.com

Він прослужить цілий день, і навіть більше, на одному заряді. Однак є й мінуси. Телефон напханий функціями ШІ, які ви, можливо, не будете використовувати, і великою кількістю ПЗ. Смартфон не особливо швидкий для багатьох завдань та ігор, тому що його процесор не надто потужний. Камери у телефона посередні. Фотографії, як правило, нестабільні і можуть вийти недостатньо різкими або, навпаки, занадто обробленими.

Проте, це надійний вибір за свої гроші. Тестувальникам сподобалися дизайн, дисплей, ємність пам'яті, захист від вологи та пилу і час роботи батареї. Якщо ви можете витратити трохи більше на Google Pixel 9a або Samsung Galaxy A56 5G, це того варто. А Nothing Phone (3a) відмінно підходить за менші гроші, але з набагато менш вражаючим рейтингом водонепроникності.

Технічні характеристики Oppo Reno 13 FS:

Дисплей: 6,7 дюйма

Операційна система: Android, Color OS

Акумулятор: 5800 мАг

Внутрішня пам'ять: 512 ГБ

Камери: 50 Мп (основна), 8 Мп (надширококутна), 2 Мп (макро), 32 Мп (фронтальна)

TCL 50 Pro Nxtpaper 5G

Досить унікальний варіант у світі бюджетних смартфонів. TCL 50 Pro Nxtpaper 5G з великим екраном має перемикач "Nxtpaper" на правому боці, який перетворює екран 50 Pro на "електронну книжку" для поліпшення сприйняття під час читання.

Смартфон TCL 50 Pro Nxtpaper 5G Фото: скриншот

Сам екран також має матову обробку, що ефективно обмежує відблиски та вже робить його зручним для читання, тоді як елемент управління Nxtpaper дає змогу перейти до "Colour Paper Mode", "Ink Paper Mode" або "Max Ink Mode" — перші два зменшують насиченість як у кольоровому, так і в монохромному режимі, тоді як Max Ink вимикає сповіщення та збільшує термін служби батареї.

Крім функцій для читання, у смартфона є ємна батарея, багато пам'яті і корисний порт для дротових навушників. Однак його система камер не вразила тестувальників, оскільки вона не робить приємні знімки або відео з жодної з численних камер на задній панелі, а його фронтальний датчик також не дає задовільних результатів, зазначили вони.

Основні характеристики TCL 50 Pro Nxtpaper 5G:

Дисплей: 6,8 дюйма

Операційна система: Android

Акумулятор: 5010 мАг

Внутрішня пам'ять: 512 ГБ

Камери: 108 Мп (ширококутна), 8 Мп (надширококутна), 2 Мп (макро), 32 Мп (фронтальна)

Doro 8100

Doro 8100 — це телефон, розроблений для користувачів старшого віку. Його дуже просто налаштувати, оскільки він використовує адаптовану версію Android, яка робить навігацію максимально простою.

Смартфон Doro 8100 Фото: claso.net

На головному екрані розташовуються три великі іконки: "зателефонувати", "переглянути" і "відправити". Під час натискання на них користувач отримає доступ до таких опцій, як "зателефонувати контакту" або "надіслати повідомлення чи відео", не переходячи до різних додатків.

У телефона великий екран, пристойна система камер і корисна кнопка "Відповісти", яка є оновленою версією функції підтримки бренду. З її допомогою можна ділитися місцем розташування з попередньо схваленими контактами.

Технічні характеристики Doro 8100:

Дисплей: 6,1 дюйма

Операційна система: Android

Акумулятор: 3000 мАг

Внутрішня пам'ять: 32 ГБ, розширювана до 128 ГБ

Камери: 13 Мп (основна), 2 Мп (портретна), 2 Мп (макро), 5 Мп (фронтальна)

Раніше ми писали про один нюанс, який може в рази прискорити зарядку смартфонів. Зарядка смартфона може сповільнитися, не тільки через налаштування або зарядний пристрій, а й якщо використовувати неправильний кабель USB.