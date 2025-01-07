Що вміє найкрутіший телефон 2025 року: подробиці про TCL 60 XE Nxtpaper 5G

Цей гаджет чудово підходить для читання і неймовірно довго тримає заряд батареї.

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Новий TCL 60 XE Nxtpaper 5G, який представили на виставці CES 2025, — щось унікальне. У нього безумовно є потенціал потрапити до списку найкращих телефонів на базі ОС Android, особливо при обмеженому бюджеті, пише Tom's Guide.

Цього року в США з'явиться TCL 60 XE Nxtpaper 5G з дисплеєм Nxtpaper 4.0 від TCL. Використовуючи спеціальну клавішу на правому боці телефону, можна легко перемикатися між чорно-білим режимом e-ink і повнокольоровим режимом e-paper.

Дисплей TCL 60 XE Nxtpaper 5G має вражаючий вигляд у кольоровому режимі, оскільки він забезпечує 100-відсоткове охоплення колірної гами sRGG разом із точністю кольоропередачі Delta-E менш ніж 1 (0 — ідеально, — ред.), демонструючи при цьому мінімальні відблиски. Зображення виглядають не такими яскравими, як на OLED-панелі.

Перевага цього режиму не тільки в зручності читання, а й у тривалості часу роботи батареї — кілька днів у кольоровому режимі та до 27 днів у режимі очікування і в режимі Max Ink.

Смартфон TCL 60 XE Nxtpaper 5G має безліч функцій ШІ. Наприклад, можна провести трьома пальцями вгору по головному екрану, щоб запустити різні інструменти для електронних листів і запрошень. А в браузері, вибираючи текст і перетягуючи його в нижню частину екрана, можна його резюмувати, хоча не дозволено вводити понад 10 000 символів.

Інші функції, що заслуговують на увагу, включають вбудований Eye Care Assistant, який налаштовує дисплей для оптимального перегляду. А під капотом знаходиться процесор MediaTek, 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Компанія націлюється на діапазон цін від 199 до 250 доларів. У цього смартфона є шанс стати одним із найкращих дешевих телефонів року, резюмує ЗМІ.

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