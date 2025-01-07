Что умеет самый крутой телефон 2025 года: подробности o TCL 60 XE Nxtpaper 5G

Этот гаджет отлично подходит для чтения и невероятно долго держит заряд батареи.

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Новый TCL 60 XE Nxtpaper 5G, который представили на выставке CES 2025, — нечто уникальное. У него определенно есть потенциал попасть в список лучших телефонов на базе ОС Android, особенно при ограниченном бюджете, пишет Tom's Guide.

В этом году в США появится TCL 60 XE Nxtpaper 5G с дисплеем Nxtpaper 4.0 от TCL. Используя специальную клавишу на правой стороне телефона, можно легко переключаться между черно-белым режимом e-ink и полноцветным режимом e-paper.

Дисплей TCL 60 XE Nxtpaper 5G выглядит впечатляюще в цветном режиме, поскольку он обеспечивает 100-процентный охват цветовой гаммы sRGG вместе с точностью цветопередачи Delta-E менее 1 (0 — идеально, — ред.), демонстрируя при этом минимальные блики. Изображения выглядят не такими яркими, как на OLED-панели.

Преимущество этого режима не только в удобстве чтения, но и в продолжительности времени работы батареи — несколько дней в цветном режиме и до 27 дней в режиме ожидания и в режиме Max Ink.

Смартфон TCL 60 XE Nxtpaper 5G имеет множество функций ИИ. Например, можно провести тремя пальцами вверх по главному экрану, чтобы запустить различные инструменты для электронных писем и приглашений. А в браузере, выбирая текст и перетаскивая его в нижнюю часть экрана, можно его резюмировать, хотя не разрешено вводить более 10 000 символов.

Другие заслуживающие внимания функции включают встроенный Eye Care Assistant, который настраивает дисплей для оптимального просмотра. А под капотом находится процессор MediaTek, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Компания нацеливается на диапазон цен от 199 до 250 долларов. У этого смартфона есть шанс стать одним из лучших дешевых телефонов года, резюмирует СМИ.

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