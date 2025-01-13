Oppo показала Reno 13 з ШІ: чим примітний новий флагманський смартфон (фото, відео)

Нові смартфони Oppo оснащені розширеними можливостями підводної фотозйомки

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Oppo представила свою новітню лінійку смартфонів на базі штучного інтелекту (ШІ) — серію Oppo Reno13, до якої входять Reno13 Pro 5G, Reno13 5G і Reno13 F 5G. Про це пише The Sun.

Оснащена флагманськими функціями ШІ, як-от AI Livephoto, AI Editor і підводне знімання, а також водо- і пилозахистом IP69, серія Reno13 являє собою поєднання потужного обладнання та інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення в елегантному, міцному корпусі.

Смартфон Oppo Reno 13

Розроблений спеціально для всіх — від творців контенту до звичайних користувачів — він може стати новим еталоном для смартфонів, пропонуючи неперевершену продуктивність і передові можливості штучного інтелекту.

Телефон для підводної фотозйомки

Завдяки ступеню захисту від води та пилу IP69 у всіх моделях серія Reno13 забезпечує винятковий захист від цих стихій. Телефони не тільки захищені від бризок води температурою до 80°C, а й можуть залишатися зануреними у воду на глибину до 2 метрів упродовж 30 хвилин, відкриваючи користувачам абсолютно нові способи дослідження та створення контенту зі свого оточення.

Телефони підтримують підводну фото- і відеозйомку без необхідності використання зовнішніх водонепроникних корпусів або аксесуарів.

Всі моделі оснащені спеціальним підводним режимом з незалежним налаштуванням кольору для отримання реалістичних знімків без спотворень і фізичним кнопковим управлінням для легкого використання під водою. Крім того, вдосконалений механізм зливу одним натисканням виштовхує воду з пристрою за лічені секунди, підтримуючи оптимальну продуктивність.

З огляду на це, користувачі можуть з безпрецедентною легкістю і надійністю займатися підводною фотографією.

Фотографії з поліпшеними можливостями ШІ

Компанія Oppo виводить мобільну фотографію на новий рівень із серією Reno13, пропонуючи набір потужних функцій штучного інтелекту, покликаних допомогти користувачам закарбувати кожну живу мить у яскравих деталях.

AI Livephoto перевизначає динамічну фотографію за допомогою надчітких зображень високої чіткості в поєднанні з незрівнянно плавним і стабільним процесом зйомки. Використовуючи електронну стабілізацію зображення і технологію динамічного розширення кадру, ця функція мінімізує пропуски кадрів, водночас підвищуючи різкість зображення для створення плавного і надійного досвіду живої фотографії. Повний набір інструментів для постредагування та творчих поліпшень із підтримкою ШІ, включно з ефектами макіяжу та фільтрами, разом із технологією Pro XDR забезпечує додаткову свободу персоналізації.

Ще одна нова функція серії Reno13 — AI Motion, яка використовує передову генеративну технологію ШІ для перетворення нерухомих зображень на яскраві трисекундні відеоролики з якістю, близькою до 2K. Додаючи живі ефекти мікроруху або покадрову анімацію до нерухомих фотографій, як-от зоряне небо або жваві вулиці, AI Motion може оживити будь-яку світлину в динамічне Livephoto без потреби в професійних навичках редагування.

Поряд із цими функціями редактор AI Editor серії Reno13 є набором інструментів, які перетворюють звичайні знімки на зображення професійного рівня.

Функція AI Clarity Enhancer підвищує різкість віддалених об'єктів, завдяки чому навіть такі віддалені об'єкти, як ландшафти або архітектурні деталі, мають кришталево чіткий вигляд.

Функція AI Unblur повертає чіткість раніше розмитим фотографіям, гарантуючи, що кожен момент буде відображено з реалістичною точністю.

Функція AI Reflection Remover усуває відображення на склі, даючи змогу користувачам знімати пейзажі через вікна з мінімальними перешкодами.

Основу фотографічної складової серії становлять камери: Reno13 Pro 5G оснащений основною камерою на 50 МП (Sony IMX890), телеоб'єктивом на 50 МП із 3,5-кратним оптичним зумом, надширококутною камерою на 8 МП і селфі-камерою на 50 МП.

У моделях Reno13 Pro 5G і Reno13 5G як передня, так і задня камери підтримують запис у форматі 4K, даючи змогу знімати відео, вчетверо чіткіше, ніж стандартне відео 1080p.

ШІ для продуктивності та ефективності

Поряд з поліпшеннями на основі ШІ в фото і відео, остання серія Oppo також використовує можливості ШІ для підвищення ефективності в повсякденному житті та роботі. Серія пропонує інноваційні функції ШІ, як-от Documents — автономний застосунок для професіоналів, що дає змогу узагальнювати, редагувати текст або навіть витягувати діаграми для редагування безпосередньо в документі за допомогою ШІ.

Тим часом, AI Assistant for Notes пропонує інструменти на основі ШІ для форматування, редагування, розширення контенту та варіацій стилів. Ці можливості доповнюються оновленим AI Toolbox 2.0, який вмикається через бічну панель, щоб пропонувати перевірку орфографії в реальному часі, переклади, переписування тексту та речення кількома мовами на основі інтелектуального розуміння поточного завдання користувача.

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Створена на основі передового 4-нм техпроцесу, спеціалізована платформа MediaTek Dimensity 8350 оснащена восьмиядерною конфігурацією ЦП з основною частотою до 3,35 ГГц, що забезпечує 20-відсотковий приріст продуктивності та зниження пікового енергоспоживання на 30%.

Серія Reno13 також представляє AI LinkBoost 2.0, новітнє рішення Oppo для під'єднання, що містить 11 стратегічно розміщених антен у конфігурації 360° для поліпшення приймання сигналу. Інтелектуальна система динамічно регулює пріоритет мережі, щоб користувачі залишалися підключеними навіть у завантажених і багатолюдних місцях.

Порівняно з попереднім поколінням швидкість передавання відео на стадіонах тепер на 25% вища, а буферизація відео в жвавих торгових центрах збільшилася на 24%. Завдяки фірмовому чипу Oppo SignalBoost X1, AI LinkBoost 2.0 також покращує проникнення крізь стіни та усуває мертві зони.

На додаток до цього оновлена технологія AI LinkBoost включає в себе функцію позиціонування Wi-Fi, яка підказує користувачам, як розмістити телефон в оптимальному положенні, щоб забезпечити надійне з'єднання навіть у важкодоступних місцях.

Для акумулятора і зарядки Reno13 Pro 5G і Reno13 5G оснащені акумуляторами ємністю 5800 мАг і 5600 мАг відповідно. Обидва акумулятори з високою витривалістю розроблені для забезпечення тривалого терміну служби без шкоди для продуктивності, зберігаючи не менше 80% своєї первісної ємності після п'яти років використання.

Компанія Oppo оснастила Reno13 F 5G акумулятором із найвищою щільністю енергії 5800 мАг, який коли-небудь використовували в телефонах Reno, а також технологією швидкого заряджання SuperVoocTM Flash Charge потужністю 45 Вт, що забезпечує швидке ввімкнення та години додаткового часу роботи від акумулятора всього за кілька хвилин заряджання.

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