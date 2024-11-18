Nubia і Oppo представили нові смартфони: що відомо про Nubia Z70 Ultra і Oppo Reno 12F

ZTE Nubia Z70 Ultra та Oppo Harry Potter Special Edition Reno 12F матимуть інноваційні функції та дизайн.

Nubia Z70 Ultra і Oppo Reno 12F — два великих майбутніх релізи. Напередодні виходу з'явилися зображення смартфонів. Про це пише The Pinnacle Gazette.

ZTE готується випустити свій новітній флагманський девайс Nubia Z70 Ultra 21 листопада, і хайп навколо майбутнього смартфона вже набирає обертів. Напередодні великого анонсу тизерні зображення, опубліковані на Weibo, дали уявлення не тільки про його дизайн, а й про інноваційні функції, які в ньому закладені.

Ґрунтуючись на фундаменті, закладеному його попередником, Z60 Ultra Leading Version, Nubia Z70 Ultra представляє кілька помітних змін. Можливо, тим, що найбільше впадає в очі, є переміщення основної камери у верхній лівий кут пристрою.

Ця зміна також призводить до переміщення надширококутної камери на колишнє місце телеоб'єктива. До речі, новий телеоб'єктив більше не займає так багато місця, хоча він, як і раніше, може похвалитися вражаючими характеристиками, включно з можливістю керування 100-кратним цифровим зумом завдяки перископічній установці.

Цей флагман — це не тільки зовнішній вигляд. Z70 Ultra оснащений передовими можливостями штучного інтелекту, включно з такими функціями, як інструменти управління часом, використання без клавіатури та переклад у реальному часі для дзвінків WeChat — вперше у сфері технологій.

Новий Nubia Z70 Ultra 21

Інші функції включають взаємодію автомобіля з машиною і сенсорні можливості, поліпшені за допомогою передових алгоритмів, натхненних такими компаніями, як Tesla, Apple і ByteDance.

Однією з видатних особливостей Z70 Ultra є його дисплей — колосальний 6,85-дюймовий екран без отворів, що пропонує справжню повноекранну видимість. Він виділяється роздільною здатністю 1,5K з приголомшливою частотою оновлення 144 Гц і яскравістю 2000 ніт. Пристрій має надтонкі 1,25-міліметрові рамки, що обіцяють безшовні візуальні ефекти завдяки незалежному піксельному драйверу та алгоритму прозорості AI 7.0, що покращує світлопропускання.

Для тих, хто турбується про міцність, Z70 Ultra сертифікований за рейтингами IP68 і IP69, що підтверджує його стійкість до пилу і занурення у воду. Коли він надійде в продаж, він працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Elite, пропонуючи оперативну пам'ять LPDDR5X і надаючи значне сховище з опціями UFS 4.0.

Мобільний досвід покращується завдяки Nebula AIOS, супроводжуваному потужним обладнанням, включно з його 50-мегапіксельною основною камерою з регульованою діафрагмою і можливістю селфі за допомогою фронтальної камери під дисплеєм.

Цей потужний пристрій буде оснащено ємною батареєю ємністю 6000 мАг з можливістю швидкої зарядки 80 Вт, що дасть змогу користувачам скоротити час простою. Датчик відбитків пальців під дисплеєм доповнює його технологічний дизайн, гарантуючи, що естетика і безпека будуть у пріоритеті.

Подробиці про ціни поки тримаються в секреті і, як очікується, будуть розкриті ближче до дати запуску. Ентузіасти технологій захочуть тримати вухо гостро для будь-яких оновлень після офіційного анонсу.

Тим часом, ще один гучний запуск смартфона — Oppo Reno 12F Harry Potter Edition, який щойно дебютував по всьому світу, починаючи з Перу. Цей обмежений тираж захоплює уяву шанувальників своєю унікальною упаковкою, що нагадує книгу заклинань, і тематичними аксесуарами, що обіцяють потішити будь-кого, кого зачарував чарівний світ.

Смартфон Oppo Reno 12F Harry Potter edition оснащений різними функціями, які виділяють його. Кожна покупка обіцяє не тільки телефон, а й аксесуари на тему чарівництва, як-от стилус у формі палички, захисний чохол для перенесення і колекційні предмети, включно з брелоками в стилі Золотого снитча. Навіть штифт для вилучення SIM-карти креативно оформлений у формі Дарів смерті. Усередині коробки міститься лист про зарахування до Гоґвортсу, що робить упаковку радше товаром для ентузіастів.

Попри тематику, новий пристрій зберігає технічну досконалість стандартних моделей Reno 12F. Він має агресивні характеристики, такі як основна камера 50 МП, надширококутна камера 8 МП і датчик глибини 2 МП, які обіцяють візуально вражаючі знімки. Фронтальна камера може похвалитися 32-мегапіксельною селфі-камерою, що ідеально підходить для фіксації моментів, щоб поділитися ними в мережі. Він працює на процесорі MediaTek Dimensity 6300 разом із 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення до 2 ТБ, що робить його більш ніж здатним відповідати вимогам сучасного використання.

Телефон демонструє яскраві візуальні ефекти на своєму 6,67-дюймовому дисплеї Full HD (роздільна здатність 2400 x 1080). Параметри безпеки добре продумані як за допомогою розпізнавання облич, так і за допомогою розблокування за відбитками пальців. З урахуванням кожної деталі пристрій оснащено акумулятором ємністю 5000 мАг у поєднанні з технологією швидкої зарядки Oppo SUPERVOOC потужністю 45 Вт. Пристрій також оснащений функціями AI для поліпшення фотографій, такими як AI Eraser і AI Studio, спрямованими на надання користувачам інструментів для редагування фотографій професійної якості.

Видання Oppo Reno 12F Harry Potter оцінюють у 1599 Sol, що еквівалентно приблизно 420 доларам, що робить його не тільки колекційним, а й практичним. Крім цього спеціального випуску, Oppo також підтвердила майбутній запуск серії Reno 13, який має відбутися 25 листопада. Повідомляється, що в цю нову серію увійдуть Reno 13 Pro разом із планшетом Pad 3 і навушниками Enco R3 Pro TWS. Характеристики Reno 13 Pro вже почали з'являтися в списках Geekbench, а попередні замовлення вже відкриті, що додає хвилювання перед подією.

Також є гучні новини про iQOO, яка представила барвисті варіанти для своєї серії Neo10 якраз перед її запуском 29 листопада. Останні новини про новий зарядний пристрій Red Magic 120 Вт Deuterium GaN, який сподобається любителям мобільних пристроїв своєю ціною близько 20 доларів. Цей зарядний пристрій, крім можливостей швидкої зарядки, обіцяє довговічність і ефективність, що напевно оцінять геймери.

Загалом, оскільки великі бренди постійно розширюють межі, споживачі обов'язково побачать інновації на кожному кроці, підтримуючи хвилювання в очікуванні того, що буде далі.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.