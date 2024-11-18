Nubia и Oppo представили новые смартфоны: что известно о Nubia Z70 Ultra и Oppo Reno 12F

ZTE Nubia Z70 Ultra и Oppo Harry Potter Special Edition Reno 12F будут иметь инновационные функции и дизайн.

Nubia Z70 Ultra и Oppo Reno 12F — два крупных предстоящих релиза. В преддверии выхода появились изображения смартфонов. Об этом пишет The Pinnacle Gazette.

ZTE готовится выпустить свой новейший флагманский девайс Nubia Z70 Ultra 21 ноября, и хайп вокруг грядущего смартфона уже набирает обороты. В преддверии большого анонса тизерные изображения, опубликованные на Weibo, дали представление не только о его дизайне, но и об инновационных функциях, которые в нем заложены.

Основываясь на фундаменте, заложенном его предшественником, Z60 Ultra Leading Version, Nubia Z70 Ultra представляет несколько заметных изменений. Возможно, самым бросающимся в глаза является перемещение основной камеры в верхний левый угол устройства.

Это изменение также приводит к перемещению сверхширокоугольной камеры на прежнее место телеобъектива. Кстати, новый телеобъектив больше не занимает так много места, хотя он по-прежнему может похвастаться впечатляющими характеристиками, включая возможность управления 100-кратным цифровым зумом благодаря перископической установке.

Этот флагман — это не только внешний вид. Z70 Ultra оснащен передовыми возможностями искусственного интеллекта, включая такие функции, как инструменты управления временем, использование без клавиатуры и перевод в реальном времени для звонков WeChat — впервые в сфере технологий.

Новый Nubia Z70 Ultra 21

Другие функции включают взаимодействие автомобиля с машиной и сенсорные возможности, улучшенные с помощью передовых алгоритмов, вдохновленных такими компаниями, как Tesla, Apple и ByteDance.

Одной из выдающихся особенностей Z70 Ultra является его дисплей — колоссальный 6,85-дюймовый экран без отверстий, предлагающий настоящую полноэкранную видимость. Он выделяется разрешением 1,5K с потрясающей частотой обновления 144 Гц и яркостью 2000 нит. Устройство имеет сверхтонкие 1,25-миллиметровые рамки, обещающие бесшовные визуальные эффекты благодаря независимому пиксельному драйверу и алгоритму прозрачности AI 7.0, который улучшает светопропускание.

Для тех, кто беспокоится о прочности, Z70 Ultra сертифицирован по рейтингам IP68 и IP69, подтверждающим его устойчивость к пыли и погружению в воду. Когда он поступит в продажу, он будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite, предлагая оперативную память LPDDR5X и предоставляя значительное хранилище с опциями UFS 4.0.

Мобильный опыт улучшается благодаря Nebula AIOS, сопровождаемому мощным оборудованием, включая его 50-мегапиксельную основную камеру с регулируемой диафрагмой и возможности селфи с помощью фронтальной камеры под дисплеем.

Это мощное устройство будет оснащено емкой батареей емкостью 6000 мАч с возможностью быстрой зарядки 80 Вт, что позволит пользователям сократить время простоя. Датчик отпечатков пальцев под дисплеем дополняет его технологичный дизайн, гарантируя, что эстетика и безопасность будут в приоритете.

Подробности о ценах пока держатся в секрете и, как ожидается, будут раскрыты ближе к дате запуска. Энтузиасты технологий захотят держать ухо востро для любых обновлений после официального анонса.

Между тем, еще один громкий запуск смартфона — Oppo Reno 12F Harry Potter Edition, который только что дебютировал по всему миру, начиная с Перу. Этот ограниченный тираж захватывает воображение поклонников своей уникальной упаковкой, напоминающей книгу заклинаний, и тематическими аксессуарами, обещающими порадовать любого, кого зачаровал волшебный мир.

Смартфон Oppo Reno 12F Harry Potter edition оснащен различными функциями, которые выделяют его. Каждая покупка обещает не только телефон, но и аксессуары на тему волшебства, такие как стилус в форме палочки, защитный чехол для переноски и коллекционные предметы, включая брелки в стиле Золотого снитча. Даже штифт для извлечения SIM-карты креативно оформлен в форме Даров смерти. Внутри коробки находится письмо о зачислении в Хогвартс, что делает упаковку скорее товаром для энтузиастов.

Несмотря на тематику, новое устройство сохраняет техническое совершенство стандартных моделей Reno 12F. Оно обладает агрессивными характеристиками, такими как основная камера 50 МП, сверхширокоугольная камера 8 МП и датчик глубины 2 МП, обещающие визуально впечатляющие снимки. Фронтальная камера может похвастаться 32-мегапиксельной селфи-камерой, идеально подходящей для запечатления моментов, чтобы поделиться ими в сети. Он работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 вместе с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ, что делает его более чем способным соответствовать требованиям современного использования.

Телефон демонстрирует яркие визуальные эффекты на своем 6,67-дюймовом дисплее Full HD (разрешение 2400 x 1080). Параметры безопасности хорошо продуманы как с помощью распознавания лиц, так и с помощью разблокировки по отпечаткам пальцев. С учетом каждой детали устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч в сочетании с технологией быстрой зарядки Oppo SUPERVOOC мощностью 45 Вт. Устройство также оснащено функциями AI для улучшения фотографий, такими как AI Eraser и AI Studio, направленными на предоставление пользователям инструментов для редактирования фотографий профессионального качества.

Издание Oppo Reno 12F Harry Potter оценивается в 1599 Sol, что эквивалентно примерно 420 долларам, что делает его не только коллекционным, но и практичным. Помимо этого специального выпуска, Oppo также подтвердила предстоящий запуск серии Reno 13, который должен состояться 25 ноября. Сообщается, что в эту новую серию войдут Reno 13 Pro вместе с планшетом Pad 3 и наушниками Enco R3 Pro TWS. Характеристики Reno 13 Pro уже начали появляться в списках Geekbench, а предварительные заказы уже открыты, что добавляет волнения перед событием.

Также есть шумные новости о iQOO, которая представила красочные варианты для своей серии Neo10 как раз перед ее запуском 29 ноября. Последние новости о новом зарядном устройстве Red Magic 120 Вт Deuterium GaN, которое понравится любителям мобильных устройств своей ценой около 20 долларов. Это зарядное устройство, помимо возможностей быстрой зарядки, обещает долговечность и эффективность, что наверняка оценят геймеры.

В целом, поскольку крупные бренды постоянно расширяют границы, потребители обязательно увидят инновации на каждом шагу, поддерживая волнение в ожидании того, что будет дальше.

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