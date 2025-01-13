Oppo показала Reno 13 с ИИ: чем примечателен новый флагманский смартфон (фото, видео)

Новые смартфоны Oppo оснащены расширенными возможностями подводной фотосъемки

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Oppo представила свою новейшую линейку смартфонов на базе искусственного интеллекта (ИИ) — серию Oppo Reno13, в которую входят Reno13 Pro 5G, Reno13 5G и Reno13 F 5G. Об этом пишет The Sun.

Оснащенная флагманскими функциями ИИ, такими как AI Livephoto, AI Editor и подводная съемка, а также водо- и пылезащитой IP69, серия Reno13 представляет собой сочетание мощного оборудования и интуитивно понятного программного обеспечения в элегантном, прочном корпусе.

Смартфон Oppo Reno 13

Разработанный специально для всех — от создателей контента до обычных пользователей — он может стать новым эталоном для смартфонов, предлагая непревзойденную производительность и передовые возможности искусственного интеллекта.

Телефон для подводной фотосъемки

Благодаря степени защиты от воды и пыли IP69 во всех моделях серия Reno13 обеспечивает исключительную защиту от этих стихий. Телефоны не только защищены от брызг воды температурой до 80°C, но и могут оставаться погруженными в воду на глубину до 2 метров в течение 30 минут, открывая пользователям совершенно новые способы исследования и создания контента из своего окружения.

Телефоны поддерживают подводную фото- и видеосъемку без необходимости использования внешних водонепроницаемых корпусов или аксессуаров.

Все модели оснащены специальным подводным режимом с независимой настройкой цвета для получения реалистичных снимков без искажений и физическим кнопочным управлением для легкого использования под водой. Кроме того, усовершенствованный механизм слива одним нажатием выталкивает воду из устройства за считанные секунды, поддерживая оптимальную производительность.

Учитывая это, пользователи могут с беспрецедентной легкостью и надежностью заниматься подводной фотографией.

Фотографии с улучшенными возможностями ИИ

Компания Oppo выводит мобильную фотографию на новый уровень с серией Reno13, предлагая набор мощных функций искусственного интеллекта, призванных помочь пользователям запечатлеть каждый живой момент в ярких деталях.

AI Livephoto переопределяет динамическую фотографию с помощью сверхчетких изображений высокой четкости в сочетании с несравненно плавным и стабильным процессом съемки. Используя электронную стабилизацию изображения и технологию динамического расширения кадра, эта функция минимизирует пропуски кадров, одновременно повышая резкость изображения для создания плавного и надежного опыта живой фотографии. Полный набор инструментов для постредактирования и творческих улучшений с поддержкой ИИ, включая эффекты макияжа и фильтры, вместе с технологией Pro XDR обеспечивает дополнительную свободу персонализации.

Еще одна новая функция серии Reno13 — AI Motion, которая использует передовую генеративную технологию ИИ для преобразования неподвижных изображений в яркие трехсекундные видеоролики с качеством, близким к 2K. Добавляя живые эффекты микродвижения или покадровую анимацию к неподвижным фотографиям, таким как звездное небо или оживленные улицы, AI Motion может оживить любую фотографию в динамичное Livephoto без необходимости в профессиональных навыках редактирования.

Наряду с этими функциями редактор AI Editor серии Reno13 представляет собой набор инструментов, которые преобразуют обычные снимки в изображения профессионального уровня.

Функция AI Clarity Enhancer повышает резкость удаленных объектов, благодаря чему даже такие удаленные объекты, как ландшафты или архитектурные детали, выглядят кристально четкими.

Функция AI Unblur возвращает четкость ранее размытым фотографиям, гарантируя, что каждый момент будет запечатлен с реалистичной точностью.

Функция AI Reflection Remover устраняет отражения на стекле, позволяя пользователям снимать пейзажи через окна с минимальными помехами.

Основу фотографической составляющей серии составляют камеры: Reno13 Pro 5G оснащен основной камерой на 50 МП (Sony IMX890), телеобъективом на 50 МП с 3,5-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольной камерой на 8 МП и селфи-камерой на 50 МП.

В моделях Reno13 Pro 5G и Reno13 5G как передняя, ​​так и задняя камеры поддерживают запись в формате 4K, позволяя снимать видео в четыре раза более четкое, чем стандартное видео 1080p

ИИ для производительности и эффективности

Наряду с улучшениями на основе ИИ в фото и видео, последняя серия Oppo также использует возможности ИИ для повышения эффективности в повседневной жизни и работе. Серия предлагает инновационные функции ИИ, такие как Documents — автономное приложение для профессионалов, позволяющее обобщать, редактировать текст или даже извлекать диаграммы для редактирования непосредственно в документе с помощью ИИ.

Между тем, AI Assistant for Notes предлагает инструменты на основе ИИ для форматирования, редактирования, расширения контента и вариаций стилей. Эти возможности дополняются обновленным AI Toolbox 2.0, который включается через боковую панель, чтобы предлагать проверку орфографии в реальном времени, переводы, переписывание текста и предложения на нескольких языках на основе интеллектуального понимания текущей задачи пользователя.

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Созданная на основе передового 4-нм техпроцесса, специализированная платформа MediaTek Dimensity 8350 оснащена восьмиядерной конфигурацией ЦП с основной частотой до 3,35 ГГц, что обеспечивает 20-процентный прирост производительности и снижение пикового энергопотребления на 30%.

Серия Reno13 также представляет AI LinkBoost 2.0, новейшее решение Oppo для подключения, включающее 11 стратегически размещенных антенн в конфигурации 360° для улучшения приема сигнала. Интеллектуальная система динамически регулирует приоритет сети, чтобы пользователи оставались подключенными даже в загруженных и многолюдных местах.

По сравнению с предыдущим поколением скорость передачи видео на стадионах теперь на 25% выше, а буферизация видео в оживленных торговых центрах увеличилась на 24%. Благодаря фирменному чипу Oppo SignalBoost X1, AI LinkBoost 2.0 также улучшает проникновение сквозь стены и устраняет мертвые зоны.

В дополнение к этому обновленная технология AI LinkBoost включает в себя функцию позиционирования Wi-Fi, которая подсказывает пользователям, как разместить телефон в оптимальном положении, чтобы обеспечить надежное соединение даже в труднодоступных местах.

Для аккумулятора и зарядки Reno13 Pro 5G и Reno13 5G оснащены аккумуляторами емкостью 5800 мАч и 5600 мАч соответственно. Оба аккумулятора с высокой выносливостью разработаны для обеспечения длительного срока службы без ущерба для производительности, сохраняя не менее 80% своей первоначальной емкости после пяти лет использования.

Компания Oppo оснастила Reno13 F 5G аккумулятором с самой высокой плотностью энергии 5800 мАч, когда-либо использовавшимся в телефонах Reno, а также технологией быстрой зарядки SuperVoocTM Flash Charge мощностью 45 Вт, что обеспечивает быстрое включение и часы дополнительного времени работы от аккумулятора всего за несколько минут зарядки.

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