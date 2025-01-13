Oppo показала Reno 13 с ИИ: чем примечателен новый флагманский смартфон (фото, видео)
Новые смартфоны Oppo оснащены расширенными возможностями подводной фотосъемки
Oppo представила свою новейшую линейку смартфонов на базе искусственного интеллекта (ИИ) — серию Oppo Reno13, в которую входят Reno13 Pro 5G, Reno13 5G и Reno13 F 5G. Об этом пишет The Sun.
Оснащенная флагманскими функциями ИИ, такими как AI Livephoto, AI Editor и подводная съемка, а также водо- и пылезащитой IP69, серия Reno13 представляет собой сочетание мощного оборудования и интуитивно понятного программного обеспечения в элегантном, прочном корпусе.
Разработанный специально для всех — от создателей контента до обычных пользователей — он может стать новым эталоном для смартфонов, предлагая непревзойденную производительность и передовые возможности искусственного интеллекта.
Телефон для подводной фотосъемки
Благодаря степени защиты от воды и пыли IP69 во всех моделях серия Reno13 обеспечивает исключительную защиту от этих стихий. Телефоны не только защищены от брызг воды температурой до 80°C, но и могут оставаться погруженными в воду на глубину до 2 метров в течение 30 минут, открывая пользователям совершенно новые способы исследования и создания контента из своего окружения.
Телефоны поддерживают подводную фото- и видеосъемку без необходимости использования внешних водонепроницаемых корпусов или аксессуаров.
Все модели оснащены специальным подводным режимом с независимой настройкой цвета для получения реалистичных снимков без искажений и физическим кнопочным управлением для легкого использования под водой. Кроме того, усовершенствованный механизм слива одним нажатием выталкивает воду из устройства за считанные секунды, поддерживая оптимальную производительность.
Учитывая это, пользователи могут с беспрецедентной легкостью и надежностью заниматься подводной фотографией.
Фотографии с улучшенными возможностями ИИ
Компания Oppo выводит мобильную фотографию на новый уровень с серией Reno13, предлагая набор мощных функций искусственного интеллекта, призванных помочь пользователям запечатлеть каждый живой момент в ярких деталях.
AI Livephoto переопределяет динамическую фотографию с помощью сверхчетких изображений высокой четкости в сочетании с несравненно плавным и стабильным процессом съемки. Используя электронную стабилизацию изображения и технологию динамического расширения кадра, эта функция минимизирует пропуски кадров, одновременно повышая резкость изображения для создания плавного и надежного опыта живой фотографии. Полный набор инструментов для постредактирования и творческих улучшений с поддержкой ИИ, включая эффекты макияжа и фильтры, вместе с технологией Pro XDR обеспечивает дополнительную свободу персонализации.
Еще одна новая функция серии Reno13 — AI Motion, которая использует передовую генеративную технологию ИИ для преобразования неподвижных изображений в яркие трехсекундные видеоролики с качеством, близким к 2K. Добавляя живые эффекты микродвижения или покадровую анимацию к неподвижным фотографиям, таким как звездное небо или оживленные улицы, AI Motion может оживить любую фотографию в динамичное Livephoto без необходимости в профессиональных навыках редактирования.
Наряду с этими функциями редактор AI Editor серии Reno13 представляет собой набор инструментов, которые преобразуют обычные снимки в изображения профессионального уровня.
- Функция AI Clarity Enhancer повышает резкость удаленных объектов, благодаря чему даже такие удаленные объекты, как ландшафты или архитектурные детали, выглядят кристально четкими.
- Функция AI Unblur возвращает четкость ранее размытым фотографиям, гарантируя, что каждый момент будет запечатлен с реалистичной точностью.
- Функция AI Reflection Remover устраняет отражения на стекле, позволяя пользователям снимать пейзажи через окна с минимальными помехами.
Основу фотографической составляющей серии составляют камеры: Reno13 Pro 5G оснащен основной камерой на 50 МП (Sony IMX890), телеобъективом на 50 МП с 3,5-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольной камерой на 8 МП и селфи-камерой на 50 МП.
В моделях Reno13 Pro 5G и Reno13 5G как передняя, так и задняя камеры поддерживают запись в формате 4K, позволяя снимать видео в четыре раза более четкое, чем стандартное видео 1080p
ИИ для производительности и эффективности
Наряду с улучшениями на основе ИИ в фото и видео, последняя серия Oppo также использует возможности ИИ для повышения эффективности в повседневной жизни и работе. Серия предлагает инновационные функции ИИ, такие как Documents — автономное приложение для профессионалов, позволяющее обобщать, редактировать текст или даже извлекать диаграммы для редактирования непосредственно в документе с помощью ИИ.
Между тем, AI Assistant for Notes предлагает инструменты на основе ИИ для форматирования, редактирования, расширения контента и вариаций стилей. Эти возможности дополняются обновленным AI Toolbox 2.0, который включается через боковую панель, чтобы предлагать проверку орфографии в реальном времени, переводы, переписывание текста и предложения на нескольких языках на основе интеллектуального понимания текущей задачи пользователя.Важно
Созданная на основе передового 4-нм техпроцесса, специализированная платформа MediaTek Dimensity 8350 оснащена восьмиядерной конфигурацией ЦП с основной частотой до 3,35 ГГц, что обеспечивает 20-процентный прирост производительности и снижение пикового энергопотребления на 30%.
Серия Reno13 также представляет AI LinkBoost 2.0, новейшее решение Oppo для подключения, включающее 11 стратегически размещенных антенн в конфигурации 360° для улучшения приема сигнала. Интеллектуальная система динамически регулирует приоритет сети, чтобы пользователи оставались подключенными даже в загруженных и многолюдных местах.
По сравнению с предыдущим поколением скорость передачи видео на стадионах теперь на 25% выше, а буферизация видео в оживленных торговых центрах увеличилась на 24%. Благодаря фирменному чипу Oppo SignalBoost X1, AI LinkBoost 2.0 также улучшает проникновение сквозь стены и устраняет мертвые зоны.
В дополнение к этому обновленная технология AI LinkBoost включает в себя функцию позиционирования Wi-Fi, которая подсказывает пользователям, как разместить телефон в оптимальном положении, чтобы обеспечить надежное соединение даже в труднодоступных местах.
Для аккумулятора и зарядки Reno13 Pro 5G и Reno13 5G оснащены аккумуляторами емкостью 5800 мАч и 5600 мАч соответственно. Оба аккумулятора с высокой выносливостью разработаны для обеспечения длительного срока службы без ущерба для производительности, сохраняя не менее 80% своей первоначальной емкости после пяти лет использования.
Компания Oppo оснастила Reno13 F 5G аккумулятором с самой высокой плотностью энергии 5800 мАч, когда-либо использовавшимся в телефонах Reno, а также технологией быстрой зарядки SuperVoocTM Flash Charge мощностью 45 Вт, что обеспечивает быстрое включение и часы дополнительного времени работы от аккумулятора всего за несколько минут зарядки.
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