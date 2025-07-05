Дешевые смартфоны 2025 года: топ-3 неочевидных моделей для экономии средств (фото)

В список бюджетных смартфонов с хорошими аккумуляторами и ОС попали такие модели, как Oppo Reno 13 FS, TCL 50 Pro Nxtpaper 5G, Doro 8100.

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Не только Xiaomi, Samsung и Nothing предлагают пользователям бюджетные варианты смартфонов. Другие бренды тоже имеют таковые в своих линейках, пишет издание goodhousekeeping.com.

Oppo Reno 13 FS

Благодаря водонепроницаемости IP69, батарее емкостью 5800 мАч, элегантному стилю, четкому дисплею и простой в использовании операционной системе, в Oppo Reno 13 FS есть много того, что может понравиться.

Смартфон Oppo Reno 13 FS Фото: trustedreviews.com

Он прослужит целый день, и даже больше, на одном заряде. Однако есть и минусы. Телефон напичкан функциями ИИ, которые вы, возможно, не будете использовать, и большим количеством ПО. Смартфон не особенно быстр для многих задач и игр, т.к. его процессор не слишком мощный. Камеры у телефона посредственные. Фотографии, как правило, нестабильны и могут получиться недостаточно резкими или, наоборот, слишком обработанными.

Тем не менее, это надежный выбор за свои деньги. Тестировщикам понравились дизайн, дисплей, емкость памяти, защита от влаги и пыли и время работы батареи. Если вы можете потратить немного больше на Google Pixel 9a или Samsung Galaxy A56 5G, это того стоит. А Nothing Phone (3a) отлично подходит за меньшие деньги, но с гораздо менее впечатляющим рейтингом водонепроницаемости.

Технические характеристики Oppo Reno 13 FS:

Дисплей: 6,7 дюйма

Операционная система: Android, Color OS

Аккумулятор: 5800 мАч

Внутренняя память: 512 ГБ

Камеры: 50 Мп (основная), 8 Мп (сверхширокоугольная), 2 Мп (макро), 32 Мп (фронтальная)

TCL 50 Pro Nxtpaper 5G

Довольно уникальный вариант в мире бюджетных смартфонов. TCL 50 Pro Nxtpaper 5G с большим экраном имеет переключатель "Nxtpaper" на правой стороне, который преобразует экран 50 Pro в "электронную книгу" для улучшения восприятия при чтении.

Смартфон TCL 50 Pro Nxtpaper 5G Фото: скриншот

Сам экран также имеет матовую обработку, которая эффективно ограничивает блики и уже делает его удобным для чтения, в то время как элемент управления Nxtpaper позволяет перейти в "Colour Paper Mode", "Ink Paper Mode" или "Max Ink Mode" — первые два уменьшают насыщенность как в цветном, так и в монохромном режиме, в то время как Max Ink отключает уведомления и увеличивает срок службы батареи.

Помимо функций для чтения, у смартфона есть емкая батарея, много памяти и полезный порт для проводных наушников. Однако его система камер не впечатлила тестировщиков, так как она не делает приятные снимки или видео ни с одной из многочисленных камер на задней панели, а его фронтальный датчик также не дает удовлетворительных результатов, отметили они.

Основные характеристики TCL 50 Pro Nxtpaper 5G:

Дисплей: 6,8 дюйма

Операционная система: Android

Аккумулятор: 5010 мАч

Внутренняя память: 512 ГБ

Камеры: 108 Мп (широкоугольная), 8 Мп (сверхширокоугольная), 2 Мп (макро), 32 Мп (фронтальная)

Doro 8100

Doro 8100 — это телефон, разработанный для пользователей старшего возраста. Его очень просто настроить, так как он использует адаптированную версию Android, которая делает навигацию максимально простой.

Смартфон Doro 8100 Фото: claso.net

На главном экране располагаются три большие иконки: "позвонить", "просмотреть" и "отправить". При нажатии на них пользователь получит доступ к таким опциям, как "позвонить контакту" или "отправить сообщение или видео", не переходя в разные приложения.

У телефона большой экран, приличная система камер и полезная кнопка "Ответить", которая является обновленной версией функции поддержки бренда. С ее помощью можно делиться местоположением с предварительно одобренными контактами.

Технические характеристики Doro 8100:

Дисплей: 6,1 дюйма

Операционная система: Android

Аккумулятор: 3000 мАч

Внутренняя память: 32 ГБ, расширяемая до 128 ГБ

Камеры: 13 Мп (основная), 2 Мп (портретная), 2 Мп (макро), 5 Мп (фронтальная)

Ранее мы писали про один нюанс, который может в разы ускорить зарядку смартфонов. Зарядка смартфона может замедлиться, не только из-за настроек или зарядного устройства, но и если использовать неправильный кабель USB.