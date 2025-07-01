Многие даже не догадываются: один нюанс может в разы ускорить зарядку смартфонов

Зарядка смартфона может замедлиться, не только из-за настроек или зарядного устройства, но и если использовать неправильный кабель USB.

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Не все кабели работают одинаково, даже если производители заявляются одни и те же характеристики. Издание Android Police рассказало, как заставило телефон заряжаться на 16% быстрее.

Для этого стоит заменить длинный двухметровый кабель USB-C на короткий метровый. Это не так удобно при повседневном использовании, однако во время испытания время зарядки смартфона от 5% до 100% сократилось с 90 до 75 минут.

Влияние было сильнее в первой половине процесса зарядки, когда телефоны обычно заряжаются быстрее. С более длинным кабелем 30 минут на зарядке зарядили устройство с 5% до 36%. С метровым он зарядился с 5% до 56% за то же время.

Скорость зарядки телефона зависит от адаптера питания и телефона. Кабель, по которому идет вся энергия, также играет важную роль и может быть слабым местом системы, хотя пользователь об этом не догадывается.

Потеря мощности кабелем зависит от нескольких факторов. Чем длиннее кабель, тем большее расстояние должно пройти электричество. При прочих равных условиях более длинный кабель имеет большее сопротивление, что приводит к большей потере мощности.

Более толстый провод имеет меньшее сопротивление и может переносить больше энергии с меньшими потерями. Вот почему телефон OnePlus, который заряжается на 100 Вт, имеет более толстый кабель, чем модель Samsung c 25 Вт.

Провода обычно изготавливаются из меди или алюминия. Медные лучше проводят электричество, но сделанные из них кабели стоят дороже.

Спецификация кабеля USB Type-C не имеет строгих требований ни к одному из этих параметров. Выбор оптимальных спецификаций проводов и материалов для своих кабелей остается на усмотрение производителя. Вот почему два кабеля могут работать по-разному, даже если они кажутся идентичными, и наоборот.

Хороший признак, если при подключении к сети смартфон отображает значок Super Fast Charging. Это подтверждает, что гаджет, зарядное устройство и кабель поддерживают определенную спецификацию, но не гарантирует максимальную скорость зарядки. Во время тестов надпись Super Fast Charging отображалась при использовании кабелей с разной скоростью.

Номинальные мощности также не проясняют ситуацию. Медленный и быстрый кабели могут иметь этикетки, показывающие 100 Вт, но там нет никаких указаний, насколько эффективно они справляются с этой мощностью. Некоторые китайские производители специально указывают фактическую скорость зарядки смартфонов в ваттах, а Samsung и Google следует этому поучиться.

Ранее писали, как точно измерить скорость зарядки смартфона. Благодаря простым методам можно выявить неисправности аккумулятора или зарядного устройства.

Недавно эксперты объяснили, почему смартфоны опасно заряжать через USB-порты в общественных местах. Хакеры могут использовать особую технологию, чтобы заразить устройства вредоносным ПО.