Как точно измерить скорость зарядки смартфона и зачем это делать: простые шаги

Как узнать, напитывает ли зарядное устройство смартфон максимально быстро.

Related video

Узнать максимальную поддерживаемую скорость зарядки телефона несложно. Сложнее узнать, сколько ватт поступает в аккумулятор телефона. Это руководство покажет, как получить данные, пишет Android Police.

Медленная зарядка может быть признаком неисправности аккумулятора. Можно проверить состояние аккумулятора смартфона, чтобы лучше понять, в каком он состоянии.

Что такое ватты и как они влияют на скорость зарядки

Ватты показывают, сколько энергии генерируется, потребляется или передается с течением времени. Чем больше число, тем больше энергии течет. В случае зарядки аккумулятора больше ватт означает более быструю зарядку. Чтобы рассчитать ватты, протекающие между двумя точками в цепи, умножьте напряжение на ток (Ватты = Вольты х Амперы).

Максимальная скорость зарядки телефона обычно указывается на странице его характеристик или подтверждается независимыми лабораторными обзорами. Поэтому должно быть легко узнать, на что способен смартфон. В редких случаях производитель может рекомендовать зарядное устройство с рейтингом выше, чем тот, который поддерживает гаджет.

Например, Google выпустил Pixel 7 Pro, рекомендовав зарядное устройство на 30 Вт, хотя телефон имеет максимальную мощность 23 Вт. Samsung, напротив, рекомендует 25 Вт/45 Вт для своих Galaxy S24/S24 Ultra, что соответствует их максимальной скорости зарядки.

Как измерить мощность зарядки с помощью приложения

Использование приложения — это экономичный и быстрый способ измерения производительности зарядки. Для быстрых результатов мы рекомендуем бесплатное приложение Ampere для Android. Оно измеряет ток, поступающий в аккумулятор, используя API, который собирает те же данные о состоянии аккумулятора и мощности, что и операционная система.

Необходимо установить приложение Ampere из Google Play Store и откройте его. После быстрого ознакомления с пользовательским интерфейсом приложение отображает ток в миллиамперах (мА), текущий в аккумулятор или из него. Подключить устройство к зарядному устройству, которое обычно используется. Положительное число показывает ток, при котором заряжается аккумулятор. Умножить ток на напряжение, отображаемое на том же экране. Это то, сколько мощности в милливаттах (мВт) поступает в аккумулятор вашего телефона. Разделите число милливатт на 1000, чтобы преобразовать его в ватты (Вт). Используя данные с правого изображения ниже, устройство заряжается при 2,97 Вт (770 мА x 3858 В / 1000 = 2,97 Вт).

Есть несколько важных вещей, которые следует отметить. Во-первых, телефоны заряжаются быстрее при более низком уровне заряда батареи. Батарея должна быть очень низкой, в некоторых случаях ниже 20%, чтобы достичь максимально возможных показателей мощности. По мере заполнения батареи телефон потребляет меньше энергии, чтобы предотвратить перезарядку или повреждение батареи.

Во-вторых, значения напряжения и тока могут увеличиваться и уменьшаться. Это нормально. Чтобы получить точные измерения, делайте расчеты с использованием значений напряжения и тока, взятых одновременно.

В-третьих, с Ampere пользователь не получит точных цифр. Заявленная скорость зарядки телефона — это максимальная мощность, которую он может получить от зарядного устройства. Однако Ampere измеряет только мощность, поступающую в аккумулятор, которая меньше. Разница потребляется включенным телефоном и теряется из-за неэффективности его зарядной цепи.

В тесте, который был проведен авторами этой статьи, было получено 18 Вт на выходе из зарядного устройства, но только 15 Вт были измерены Ampere. Тем не менее, цифры должны быть близки (в пределах 75% или выше).

Как измерить мощность зарядки с помощью USB-измерителя

Основной альтернативой использованию приложения на смартфоне является покупка USB-измерителя мощности. Это точнее, чем использование Ampere, и один из лучших способов узнать, работает ли зарядное устройство так, как должно. Вот что нужно сделать:

Купить USB-измеритель мощности. Доступные версии доступны для тестирования потребительских устройств, таких как телефоны. Измеритель USB-C от Plugable — один из лучших доступных вариантов. Подключить измеритель к устройству, а затем подключите кабель для зарядки к измерительному устройству. Гаджет выступает в качестве посредника между кабелем для зарядки и устройством. Счетчик отображает текущие значения напряжения (В), тока (А) и мощности (Вт), поэтому не придется выполнять математические расчеты, которые выполнялись с помощью приложения Ampere.

Физическое устройство позволяет переключаться между кабелями и зарядными устройствами, чтобы увидеть, есть ли немедленная разница. Это особенно важно, поскольку дешевый или поврежденный кабель может быть причиной того, что телефон не заряжается так быстро, как должен.

Может ли замена зарядного устройства или кабеля ускорить зарядку

Использование кабеля или зарядного устройства меньшего размера может замедлить скорость зарядки, а обновление может ее улучшить. С помощью методов, описанных выше, можно подтвердить, что телефон заряжается максимально быстро. Если показатели мощности близки к тем, что рекламирует производитель, зарядная установка работает правильно. Если нет:

Стоит попробовать другой USB-кабель. Более дешевые и некачественные кабели могут не выдерживать такой же ток, как тот, который идет в комплекте с телефоном. Некоторые телефоны, например, модели OnePlus, могут достигать максимальной скорости только с помощью своих фирменных кабелей.

Надо проверить, может ли зарядное устройство обеспечить мощность, поддерживаемую вашим телефоном. Например, если надо зарядить телефон мощностью 25 Вт, зарядное устройство должно быть рассчитано на 25 Вт или более. Цифры выходной мощности должны быть указаны на зарядном устройстве, хотя может потребоваться умножить вольты на амперы, чтобы получить максимальную мощность.

Убедиться, что зарядное устройство и телефон поддерживают общий протокол быстрой зарядки, такой как USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge или Adaptive Fast Charging. Технология GaN не является протоколом и не влияет напрямую на скорость зарядки.

Попробовать другой порт зарядки. Некоторые зарядные устройства имеют несколько выходов USB, но поддерживают быструю зарядку или определенный протокол только на одном или некоторых из них.

Ранее мы писали, что Huawei выпустила смартфон за 2800 долларов. Новый телефон Mate XT от Huawei собрал более 4 млн предварительных заказов в Китае. Он имеет инновационный дизайн и складывается втрое.