Як точно виміряти швидкість зарядки смартфона і навіщо це робити: прості кроки

Як дізнатися, чи насичує зарядний пристрій смартфон максимально швидко.

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Дізнатися максимальну підтримувану швидкість зарядки телефону нескладно. Складніше дізнатися, скільки ват надходить до акумулятора телефону. Цей посібник покаже, як отримати дані, пише Android Police.

Повільна зарядка може бути ознакою несправності акумулятора. Можна перевірити стан акумулятора смартфона, щоб краще зрозуміти, в якому він стані.

Що таке вати і як вони впливають на швидкість зарядки

Вати показують, скільки енергії генерується, споживається або передається з плином часу. Що більше число, то більше енергії тече. У разі заряджання акумулятора більше ват означає більш швидке заряджання. Щоб розрахувати вати, що протікають між двома точками в ланцюзі, помножте напругу на струм (Вати = Вольти х Ампер).

Заряджання смартфона Фото: Getty Images

Максимальна швидкість заряджання телефону зазвичай вказується на сторінці його характеристик або підтверджується незалежними лабораторними оглядами. Тому має бути легко дізнатися, на що здатен смартфон. У рідкісних випадках виробник може рекомендувати зарядний пристрій із вищим рейтингом, ніж той, який підтримує гаджет.

Наприклад, Google випустив Pixel 7 Pro, рекомендувавши зарядний пристрій на 30 Вт, хоча телефон має максимальну потужність 23 Вт. Samsung, навпаки, рекомендує 25 Вт/45 Вт для своїх Galaxy S24/S24 Ultra, що відповідає їхній максимальній швидкості заряджання.

Як виміряти потужність зарядки за допомогою програми

Використання додатка — це економічний і швидкий спосіб вимірювання продуктивності зарядки. Для швидких результатів ми рекомендуємо безкоштовний додаток Ampere для Android. Він вимірює струм, що надходить до акумулятора, використовуючи API, який збирає ті самі дані про стан акумулятора та потужність, що й операційна система.

Заряджання смартфона Фото: Pixabay

Необхідно встановити додаток Ampere з Google Play Store і відкрийте його. Після швидкого ознайомлення з призначеним для користувача інтерфейсом додаток відображає струм у міліамперах (мА), що тече в акумулятор або з нього. Підключити пристрій до зарядного пристрою, який зазвичай використовується. Позитивне число показує струм, за якого заряджається акумулятор. Помножити струм на напругу, що відображається на тому ж екрані. Це те, скільки потужності в міліватах (мВт) надходить до акумулятора вашого телефона. Розділіть число міліват на 1000, щоб перетворити його у вати (Вт). Використовуючи дані з правого зображення нижче, пристрій заряджається при 2,97 Вт (770 мА x 3858 В / 1000 = 2,97 Вт).

Заряджання смартфона

Є кілька важливих речей, які слід зазначити. По-перше, телефони заряджаються швидше за нижчого рівня заряду батареї. Батарея повинна бути дуже низькою, в деяких випадках нижче 20%, щоб досягти максимально можливих показників потужності. У міру заповнення батареї телефон споживає менше енергії, щоб запобігти перезарядці або пошкодженню батареї.

По-друге, значення напруги і струму можуть збільшуватися і зменшуватися. Це нормально. Щоб отримати точні вимірювання, робіть розрахунки з використанням значень напруги та струму, взятих одночасно.

По-третє, з Ampere користувач не отримає точних цифр. Заявлена швидкість зарядки телефона — це максимальна потужність, яку він може отримати від зарядного пристрою. Однак Ampere вимірює тільки потужність, що надходить в акумулятор, яка менша. Різниця споживається увімкненим телефоном і втрачається через неефективність його зарядного ланцюга.

У тесті, який був проведений авторами цієї статті, було отримано 18 Вт на виході із зарядного пристрою, але тільки 15 Вт були виміряні Ampere. Тим не менш, цифри повинні бути близькі (в межах 75% або вище).

Як виміряти потужність зарядки за допомогою USB-вимірювача

Основною альтернативою використанню додатка на смартфоні є купівля USB-вимірювача потужності. Це точніше, ніж використання Ampere, і один із найкращих способів дізнатися, чи працює зарядний пристрій так, як має. Ось що потрібно зробити:

Купити USB-вимірювач потужності. Доступні версії доступні для тестування споживчих пристроїв, таких як телефони. Вимірювач USB-C від Plugable — один із найкращих доступних варіантів. Підключіть вимірювач до пристрою, а потім підключіть кабель для зарядки до вимірювального пристрою. Гаджет виступає посередником між кабелем для зарядки і пристроєм. Лічильник відображає поточні значення напруги (В), струму (А) і потужності (Вт), тому не доведеться виконувати математичні розрахунки, які виконували за допомогою програми Ampere.

Фізичний пристрій дає змогу перемикатися між кабелями та зарядними пристроями, щоб побачити, чи є негайна різниця. Це особливо важливо, оскільки дешевий або пошкоджений кабель може бути причиною того, що телефон не заряджається так швидко, як повинен.

Чи може заміна зарядного пристрою або кабелю прискорити зарядку

Використання кабелю або зарядного пристрою меншого розміру може сповільнити швидкість заряджання, а оновлення може її поліпшити. За допомогою методів, описаних вище, можна підтвердити, що телефон заряджається максимально швидко. Якщо показники потужності близькі до тих, що рекламує виробник, зарядна установка працює правильно. Якщо ні:

Варто спробувати інший USB-кабель. Дешевші та неякісніші кабелі можуть не витримувати такий самий струм, як той, що йде в комплекті з телефоном. Деякі телефони, наприклад, моделі OnePlus, можуть досягати максимальної швидкості тільки за допомогою своїх фірмових кабелів.

Треба перевірити, чи може зарядний пристрій забезпечити потужність, підтримувану вашим телефоном. Наприклад, якщо треба зарядити телефон потужністю 25 Вт, зарядний пристрій має бути розрахований на 25 Вт або більше. Цифри вихідної потужності мають бути вказані на зарядному пристрої, хоча може знадобитися помножити вольти на ампер, щоб отримати максимальну потужність.

Переконатися, що зарядний пристрій і телефон підтримують загальний протокол швидкого заряджання, такий як USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge або Adaptive Fast Charging. Технологія GaN не є протоколом і не впливає безпосередньо на швидкість заряджання.

Спробувати інший порт заряджання. Деякі зарядні пристрої мають кілька виходів USB, але підтримують швидке заряджання або певний протокол тільки на одному або деяких із них.

Раніше ми писали, що Huawei випустила смартфон за 2800 доларів. Новий телефон Mate XT від Huawei зібрав понад 4 млн попередніх замовлень у Китаї. Він має інноваційний дизайн і складається втричі.