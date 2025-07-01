Багато хто навіть не здогадується: один нюанс може в рази прискорити зарядку смартфонів

Зарядка смартфона може сповільнитися, не тільки через налаштування або зарядний пристрій, а й якщо використовувати неправильний кабель USB.

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Не всі кабелі працюють однаково, навіть якщо виробники заявляють одні й ті самі характеристики. Видання Android Police розповіло, як змусило телефон заряджатися на 16% швидше.

Для цього варто замінити довгий двометровий кабель USB-C на короткий метровий. Це не так зручно під час повсякденного використання, однак під час випробування час заряджання смартфона від 5% до 100% скоротився з 90 до 75 хвилин.

Вплив був сильнішим у першій половині процесу заряджання, коли телефони зазвичай заряджаються швидше. З довшим кабелем 30 хвилин на зарядці зарядили пристрій з 5% до 36%. З метровим він зарядився з 5% до 56% за той самий час.

Швидкість заряджання телефону залежить від адаптера живлення і телефону. Кабель, по якому йде вся енергія, також відіграє важливу роль і може бути слабким місцем системи, хоча користувач про це не здогадується.

Втрата потужності кабелем залежить від кількох чинників. Що довший кабель, то більшу відстань має пройти електрика. За інших рівних умов довший кабель має більший опір, що призводить до більшої втрати потужності.

Більш товстий провід має менший опір і може переносити більше енергії з меншими втратами. Ось чому телефон OnePlus, який заряджається на 100 Вт, має товстіший кабель, ніж модель Samsung з 25 Вт.

Дроти зазвичай виготовляються з міді або алюмінію. Мідні краще проводять електрику, але зроблені з них кабелі коштують дорожче.

Специфікація кабелю USB Type-C не має суворих вимог до жодного з цих параметрів. Вибір оптимальних специфікацій проводів і матеріалів для своїх кабелів залишається на розсуд виробника. Ось чому два кабелі можуть працювати по-різному, навіть якщо вони здаються ідентичними, і навпаки.

Хороша ознака, якщо при підключенні до мережі смартфон відображає значок Super Fast Charging. Це підтверджує, що гаджет, зарядний пристрій і кабель підтримують певну специфікацію, але не гарантує максимальну швидкість зарядки. Під час тестів напис Super Fast Charging відображався під час використання кабелів із різною швидкістю.

Номінальні потужності також не прояснюють ситуацію. Повільний і швидкий кабелі можуть мати етикетки, що показують 100 Вт, але там немає жодних вказівок, наскільки ефективно вони справляються з цією потужністю. Деякі китайські виробники спеціально вказують фактичну швидкість зарядки смартфонів у ватах, а Samsung і Google слід цього повчитися.

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