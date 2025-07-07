Смартфоны с хорошей камерой и батареей не за все деньги мира: 5 лучших бюджетников (фото)

В рейтинг попали телефоны Samsung Galaxy A26, HONOR 400 Lite, OPPO Reno 13F, Tecno CAMON 40, Infinix NOTE 50 Pro.

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Недорогие смартфоны помогают экономить, однако вынуждают пользователей идти на компромиссы. Например, они часто имеют не самые производительные чипсеты, немного памяти, да и работу их камер нельзя назвать хорошей. Но все же Фокус нашел несколько моделей, которые порадуют и ценой, и автономностью, и снимками.

Смартфон Tecno CAMON 40

Tecno CAMON 40 Фото: 91mobiles.com

Камеру телефона Tecno CAMON 40 отличает наличие оптической стабилизации. Это значит, что снимки при тусклом освещении получатся весьма неплохими, а также, что можно фотографировать с рук, находясь в движении. Отметим, что не у каждого бюджетника есть широкоугольный объектив 8 Мп, как у данного смартфона.

Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечит устройству около двух дней непрерывной работы, что очень удобно, если вы используете его для работы, или берете с собой в отпуск. Чипсет Helio G100 Ultimate нельзя назвать очень уж производительным, но за такие деньги — он весьма неплох.

Технические характеристики Tecno CAMON 40:

Дисплей: диагональ 6,78 дюйма, тип AMOLED, разрешение 2436х1080 пикс., частота 120 Гц

Чипсет: MediaTek Helio G100 Ultimate

Память: 8 Гб/256 Гб

Камеры: основная 50 Мп + 8 Мп, селфи — 32 Мп

Батарея: 5200 мАч

Цена: 11 000 грн

Модель Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A26 Фото: nextpit.com

Смартфон Galaxy A26 от Samsung оснащен камерой с оптической стабилизацией и функцией "Персонализированные фильтры". Также приложение камеры позволит пользователям легко и просто удалять ненужные детали со снимков, например, торчащие столбы, или случайных прохожих, попавших в кадр.

Устройство работает на базе родного процессора Samsung Exynos 1380, который справляется с обычными рутинными задачами на ура. Батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает целый день работы без подзарядки. Тесты показали, что в режиме беспрерывного просмотра видео аккумулятор держится 17 ч.

Технические характеристики Samsung Galaxy A26:

Дисплей: диагональ 6,7 дюйма, тип Super AMOLED, разрешение 2340x1080, частота 120 Гц

Чипсет: Samsung Exynos 1380

Память: 8 Гб/256 Гб

Камеры: основная 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп, селфи — 13 Мп

Батарея: 5000 мАч

Цена: 10 699 грн до 11 999 грн

Телефон Infinix NOTE 50 Pro

Infinix NOTE 50 Pro Фото: Infinix

Гаджет Infinix NOTE 50 Pro тоже может похвастать наличием оптической стабилизации у основной камеры и широкоугольным объективом на 8 Мп. Селфи-камера, расположенная на передней панели, тоже не подкачала, так как получила датчик на 32 Мп

Процессор MediaTek Helio G100 Ultimate довольно производительный и работает в купе с ОЗУ 12 Гб (максимум). Автономность обеспечивается батареей на 5200 мАч, которой хватает на 1,5-2 дня. Стоит сказать, что аккумулятор поддерживает как проводную, так и беспроводную зарядку на 30 Вт.

Технические характеристики Infinix NOTE 50 Pro:

Дисплей: диагональ 6,78 дюйма, тип AMOLED, разрешение 2460x1080, частота 144 Гц

Процессор: MediaTek Helio G100 Ultimate

Память: 12 Гб/256 Гб

Камеры: основная 50 Мп + 8 Мп, селфи — 32 Мп

Батарея: 5200 мАч

Цена: около 20 000 грн

Смартфон HONOR 400 Lite

HONOR 400 Lite Фото: Future / Luke Baker

Смартфон HONOR 400 Lite имеет одну из лучших камер среди телефонов, участвующих в данном рейтинге. Ее разрешение составляет 108 Мп. Датчик оснащен 3-кратным оптическим зумом и функцией стабилизации, благодаря чему фото получаются четкими и яркими.

За функционирование устройства отвечает чипсет MediaTek Dimensity 7025-Ultra и 8 Гб ОЗУ. За автономность в ответе батарея емкостью 5230 мАч. Это говорит о том, что телефон проработает как минимум полтора дня без подзарядки.

Технические характеристики HONOR 400 Lite:

Дисплей: диагональ 6,7 дюйма, тип AMOLED, разрешение 2412х1080, частота 120 Гц

Чипсет: MediaTek Dimensity 7025-Ultra

Память: 8 Гб/ 256 Гб

Камеры: основная 108 Мп + 5 Мп, селфи — 16 Мп

Батарея: 5230 мАч

Цена: около 15 000 грн

Телефон OPPO Reno 13F

OPPO Reno 13F Фото: trustedreviews.com

Смартфон OPPO Reno 13F оборудован основной 50-мегапиксельной камерой с 8-мегапиксельным широкоугольным объективом. Селфи-камера имеет неплохой датчик на 32 Мп. Производитель утверждает, что телефон можно использовать для подводной съемки — настолько хорошо его корпус защищен от воды

Под капотом установлен процессорMediaTek Helio G100 для выполнения повседневных задач и нетребовательных игр. Аккумулятор тут выше всяких похвал, так как его емкость достигает аж 5800 мАч.

Технические характеристики OPPO Reno 13F:

Дисплей: диагональ 6,67 дюйма, тип OLED, разрешение 2400х1080, частота 120 Гц

Чипсет: MediaTek Helio G100

Память: 8 Гб/256 Гб

Камеры: основная 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп, селфи — 32 Мп

Батарея: 5800 мАч

Цена: около 15 000 грн

Ранее мы писали про топ-3 неочевидных моделей смартфонов для экономии денег. В список бюджетных смартфонов с хорошими аккумуляторами и ОС попали такие модели, как Oppo Reno 13 FS, TCL 50 Pro Nxtpaper 5G, Doro 8100.