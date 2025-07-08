Що таке рейтинг IP на смартфоні і чому це важливо враховувати під час купівлі: пояснення експертів

Купівля нового телефону іноді може сильно спантеличити. Наприклад, користувачі часто не розуміють специфічних термінів, серед яких — і так звані рейтинги IP.

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Насправді все досить просто, пояснює buymobiles.net. Щоправда, у нових смартфонів — таких, як iPhone 15 або Pixel 8 — цих рейтингів зібралося так багато, що їх варто було б розглянути окремо.

Загалом рейтинг IP означає рейтинг захисту пристрою від проникнення, а наступне за ним число — це стандартний код, встановлений Міжнародною електротехнічною комісією. Він класифікує, який рівень захисту забезпечується гаджету його корпусом.

Рейтингами IP маркуються захист від пилу та води, є навіть рейтинги IP, які повідомляють, чи можна з вашим телефоном виконувати важкі роботи (наприклад, будівельні).

Що таке IP68

Це найпоширеніший з таких рейтингів. Ви напевно зустрічали його на ваших телефонах iPhone , Pixel або Samsung .

IP68 (наразі) є найкращим рейтингом, який ви можете отримати для свого смартфона, — він забезпечує захист від пилу та занурення у воду. Однак точні умови потрібно дізнаватися у виробника телефону.

Цифра 8 наприкінці означає, що телефон було протестовано на глибині понад 1 метр, і він не зазнав пошкоджень. Наприклад, новий iPhone 15 може похвалитися рейтингом водонепроникності IP68, що означає, що ви можете занурювати пристрій на глибину до 6 метрів протягом 30 хвилин.

Для чого потрібен IP65

Цей рейтинг означає, що пристрій може витримувати бризки. Телефони зі ступенем захисту IP65 були протестовані з використанням води, що викидається через сопло діаметром 6,3 мм. Це означає, що вони можуть витримати проливний дощ або навіть намокнути під душем.

Що покаже IP53?

Деякі пристрої мають рейтинг IP53, тобто вони захищені від пилу — настільки, що їхні внутрішні механізми не будуть пошкоджені, якщо навіть пил потрапить всередину. Такі гаджети також захищені від бризок води, без тиску при нахилі на кут до 60 градусів.

Загадковий IPX7

У деяких смартфонів є інтригуючий рейтинг IPX7 (користувачі можуть зацікавитися питанням, що саме означає буква X).

Але розгадка нескладна: пристрої з цим рейтингом захищені від занурення у воду на глибину до 1 метра впродовж 30 хвилин, однак вони не мають захисту від частинок пилу. Крім того, клас захисту IPX7 не означає, що телефон повністю водонепроникний, а лише стійкий до бризок і води.

Також Фокус писав про кілька прихованих, але корисних функцій смартфонів. Йшлося про функції One UI 7 для телефонів Galaxy, серед яких, зокрема, згадувалися нова плавна анімація зарядки і перемикання між панеллю повідомлень і швидкими налаштуваннями.

Між іншим, деякі смартфони Samsung Galaxy вже час викинути, — вони залишаться без оновлень One UI 8 на базі Android 16.