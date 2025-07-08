Что такое рейтинг IP на смартфоне и почему это важно учитывать при покупке: объяснение экспертов

Покупка нового телефона иногда может сильно озадачить. Например, пользователи часто не понимают специфических терминов, среди которых – и так называемые рейтинги IP.

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На самом деле все довольно просто, поясняет buymobiles.net. Правда, у новых смартфонов – таких, как iPhone 15 или Pixel 8 – этих рейтингов собралось так много, что их стоило бы рассмотреть отдельно.

В целом рейтинг IP означает рейтинг защиты устройства от проникновения, а следующее за ним число — это стандартный код, установленный Международной электротехнической комиссией. Он классифицирует, какой уровень защиты обеспечивается гаджету его корпусом.

Рейтингами IP маркируются защита от пыли воды, есть даже рейтинги IP, которые сообщают, можно ли с вашим телефоном выполнять тяжелые работа (например, строительные).

Что такое IP68

Это самый распространенный из таких рейтингов. Вы наверняка встречали его на ваших телефонах iPhone , Pixel или Samsung .

IP68 (на данный момент) является лучшим рейтингом, который вы можете получить для своего смартфона, – он обеспечивает защиту от пыли и погружения в воду. Однако точные условия нужно узнавать у производителя телефона.

Цифра 8 в конце означает, что телефон был протестирован на глубине более 1 метра и не получил повреждений. Например, новый iPhone 15 может похвастаться рейтингом водонепроницаемости IP68, что означает, что вы можете погружать устройство на глубину до 6 метров в течение 30 минут.

Для чего нужен IP65

Этот рейтинг означает, что устройство может выдерживать брызги. Телефоны со степенью защиты IP65 были протестированы с использованием воды, выбрасываемой через сопло диаметром 6,3 мм. Это значит, что они могут выдержать проливной дождь или даже намокнуть под душем.

Что покажет IP53?

Некоторые устройства имеют рейтинг IP53, то есть они защищены от пыли — настолько, что их внутренние механизмы не будут повреждены, если даже пыль попадет внутрь. Такие гаджеты также защищены от брызг воды, без давления при наклоне на угол до 60 градусов.

Загадочный IPX7

У некоторых смартфонов есть интригующий рейтинг IPX7 (пользователи могут заинтересоваться вопросом, что именно означает буква X).

Но разгадка несложная: устройства с этим рейтингом защищены от погружения в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут, однако у них нет защиты от частиц пыли. Кроме того, класс защиты IPX7 не означает, что телефон полностью водонепроницаем, а лишь устойчив к брызгам и воде.

Также Фокус писал о нескольких скрытых, но полезных функций смартфонов. Речь шла о функциях One UI 7 для телефонов Galaxy, среди которых, в частности, упоминались новая плавная анимация зарядки и переключение между панелью уведомлений и быстрыми настройками.

Между прочим, некоторые смартфоны Samsung Galaxy уже пора выбросить, – они останутся без обновлений One UI 8 на базе Android 16.