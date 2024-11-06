iQoo Neo 10 Pro: що відомо про реліз нового бюджетного субфлагманського телефону

Компанія iQOO випустить серію Neo 10. Очікується, що це буде субфлагманська лінійка, що складається зі стандартної моделі та Neo 10 Pro.

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Новий витік тепер розкрив багато подробиць про новий субфлагман iQoo Neo 10 Pro, включно з його процесором, дисплеєм, акумулятором і якістю збірки. Витік виходить від Digital Chat Station. Про це пише The Notebookcheck.

За словами інсайдера, iQoo Neo 10 Pro буде оснащений плоскою 8T OLED-панеллю розміром 6,78 дюйма з роздільною здатністю 1,5K. Частота оновлення складе 144 Гц для більш плавної сенсорної взаємодії.

Телефон працюватиме на чипсеті Dimensity 9400, який є флагманським процесором MediaTek. Кажуть, що телефон матиме до 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Витік припускає, що смартфон буде оснащений подвійною камерою, що складається з основної камери з роздільною здатністю 50 Мп і матрицею розміром 1/1,56 дюйма, а також додаткової камери з роздільною здатністю 50 Мп.

Інсайдер стверджує, що iQoo Neo 10 Pro буде оснащений акумулятором великої ємності "6x00 мАг" з підтримкою швидкої зарядки 120 Вт. З метою безпеки телефон буде використовувати ультразвуковий сканер відбитків пальців, що поставляється Goodix. Нарешті, інсайдер передбачає пластикову рамку для телефону. Очікується, що лінійка iQoo Neo 10 буде запущена наприкінці цього місяця в Китаї.

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