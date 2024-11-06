iQoo Neo 10 Pro: что известно о релизе нового бюджетного субфлагманского телефона

Компания iQOO выпустит серию Neo 10. Ожидается, что это будет субфлагманская линейка, состоящая из стандартной модели и Neo 10 Pro.

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Новая утечка теперь раскрыла много подробностей о новом субфлагмане iQoo Neo 10 Pro, включая его процессор, дисплей, аккумулятор и качество сборки. Утечка исходит от Digital Chat Station. Об этом пишет The Notebookcheck.

По словам инсайдера, iQoo Neo 10 Pro будет оснащен плоской 8T OLED-панелью размером 6,78 дюйма с разрешением 1,5K. Частота обновления составит 144 Гц для более плавного сенсорного взаимодействия.

Телефон будет работать на чипсете Dimensity 9400, который является флагманским процессором MediaTek. Говорят, что телефон будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Утечка предполагает, что смартфон будет оснащен двойной камерой, состоящей из основной камеры с разрешением 50 Мп и матрицей размером 1/1,56 дюйма, а также дополнительной камеры с разрешением 50 Мп.

Инсайдер утверждает, что iQoo Neo 10 Pro будет оснащен аккумулятором большой емкости "6x00 мАч" с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. В целях безопасности телефон будет использовать ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, поставляемый Goodix. Наконец, инсайдер предполагает пластиковую рамку для телефона. Ожидается, что линейка iQoo Neo 10 будет запущена в конце этого месяца в Китае.

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