Топ 5 найкращих смартфонів Realme: недорогі моделі флагманського рівня (фото)

У рейтингу опинилися моделі Realme C75, Realme 14, realme 14 Pro+, Realme GT 7 Pro і Realme 13 Pro+.

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Відносно недорогі смартфони з флагманськими характеристиками пропонує бренд Realme. Фокус розповість про найцікавіші моделі цієї марки.

Realme C75

Смартфон Realme C75 Фото: Realme

Смартфон обладнаний 6,72-дюймовим екраном IPS LCD з роздільною здатністю 1080x2400 пікселів і частотою 90 Гц, чипсетом MediaTek Helio G92 Max, 8 ГБ оперативної і 128 ГБ, або 256 ГБ, вбудованої пам'яті. Пам'ять розширюється за допомогою microSD-карти.

Realme C75 зроблений відповідно до стандартів IP66, IP68 і IP69, а це означає, що він не боїться падіння у воду. Також гаджет стійкий до ударів під час падіння. Екран захищений ArmorShell Glass і ArmorShell Protection.

На задній панелі є камера з датчиком на 50 Мп і фазовим автофокусом, а селфі-камера має сенсор на 8 Мп. Під панеллю розташовується батарея ємністю 6000 мАг, що підтримує швидку зарядку 45 Вт. Смартфон працює на базі ОС Android 14 (оболонка Realme UI 5.0). Realme C75 підтримує такі протоколи зв'язку, як Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, є порт USB Type-C 2.0, підтримка GPS, Galileo, GLONASS, QZSS і BDS.

Ціни: 6 599 — 8 833 грн

Realme 14

Смартфон realme 14 Фото: Realme

Смартфон отримав процесор Snapdragon 6 Gen 4, екран із частотою 120 Гц, камеру з датчиком 50 Мп і селфі-камеру на 16 Мп. Радує також і наявність ємної батареї на 6000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 45 Вт. Гаджет має сертифікат IP69, завдяки чому не боїться вологи та пилу. Функціональну частину складають ОС Android 15 з оболонкою realme UI 6.0. Варто відзначити і наявність системи охолодження Bionic Cooling System, яка дає процесору можливість працювати на повну потужність і не перегріватися.

Вартість: 12 978 — 15 077 грн

Realme 14 Pro+

Смартфони realme 14 Pro і 14 Pro+ Фото: скриншот

Realme 14 Pro+ має 6.83-дюймовий екран OLED з роздільною здатністю 1272 x 2800 пікселів, частотою 120 Гц і піковою яскравістю 1500 ніт. Смартфон працює завдяки чипсету Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 і графічному процесору Adreno 810. Оперативна пам'ять має обсяг 12 ГБ, а вбудована — до 512 ГБ.

Камера зібрана з датчиків на 50 Мп, 50 Мп (перископічний телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом), 8 Мп (ультраширококутний об'єктив). Камера на передній панелі оснащена сенсором на 32 Мп. Смартфон пропрацює довго завдяки батареї на 6000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 80 Вт.

Пристрій сертифікований за стандартами IP69, IP68 та IP66. Функціонує завдяки ОС Android 15 (realme UI 6.0), підтримує протоколи зв'язку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Є чип NFC, стереодинаміки, порт USB Type-C 2.0, 3.5-міліметровий роз'єм для дротових навушників.

Ціни: 16 318 — 22 434 грн

Realme GT 7 Pro

Смартфон Realme GT 7 Pro Фото: forbes.com

Гаджет обладнаний екраном з діагоналлю 6,78 дюймів типу LTPO OLED з роздільною здатністю 2780x1264 пікселів, частотою 120 Гц. Працює пристрій на основі процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 або 16 ГБ оперативної і до 1 ТБ вбудованої пам'яті, ОС Android 15 (realme UI 6.0), а також батареї ємністю 6500 мАг (є підтримка швидкої зарядки 120 Вт).

Камера, розташована на задній панелі, має датчик 50 Мп з оптичною стабілізацією, датчик 50 Мп (перископічний телеоб'єктив), сенсор 8 Мп (ультраширококутний). На передній панелі є виріз для камери на 16 Мп.

Realme GT 7 Pro сертифікований за стандартом IP69, підтримує протоколи 5G, Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4.

Вартість: 34 900 — 48 999 грн

Realme 13 Pro+

Смартфони realme 13 Pro+ Фото: Realme

Смартфон отримав від розробників дві 50-мегапіксельні камери Sony, які хвалять багато тестувальників. Користувацький досвід забезпечує плавний 6,7-дюймовий екран типу OLED з роздільною здатністю FHD+ і частотою до 120 Гц. За функціонування пристрою відповідають чипсет Snapdragon 7s Gen 2, акумулятор на 5200 мАг з підтримкою швидкої зарядки 80 Вт SUPERVOOC, ОС Android 14.

Стереодинаміки гаджета оснащені технологією OReality Audio, в купе з сертифікацією Hi-Res Audio вони забезпечують якісне звучання. З плюсів також варто вказати на наявність підтримки 5G і наявність двох слотів для Nano SIM-карт.

Ціна: 12 151 — 16 790 грн

Раніше ми писали про те, який флагман можна купити всього за $800. Британська компанія офіційно представила свій новий смартфон Phone 3. Його вже прозвали "новим обличчям доступних флагманів", і ціна новинки дійсно цілком прийнятна — телефон обійдеться лише у 800 доларів, при цьому пропонуючи безліч функцій преміум-класу.