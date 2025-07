У Samsung з'явився конкурент, але це не Xiaomi: який флагман можна купити всього за $800

Британська компанія офіційно представила свій новий смартфон Phone 3. Його вже прозвали "новим обличчям доступних флагманів", і ціна новинки дійсно цілком прийнятна — телефон обійдеться лише у 800 доларів, при цьому пропонуючи безліч функцій преміум-класу.

Related video

Раніше цього року Nothing вже вивела високоякісну телефотографію в середньобюджетний сегмент з телефоном Phone 3a Pro і його перископічним зумом, зазначає androidauthority.com. Тепер бренд зробив новий сміливий крок — і випустив Phone 3 Nothing на глобальний ринок (включно зі США). Попередні замовлення на Phone 3 відкриються трохи пізніше цього тижня (вони заплановані на 4 липня), а регулярні продажі почнуться 15 липня.

Ціна і характеристики

Новий телефон представлений у двох модифікаціях, що дещо відрізняються за ціною:

Nothing Phone 3 12 ГБ ОЗП + 256 ГБ ПЗП (ціна 799 у всіх основних валютах — доларах, євро та фунтах стерлінгів)

Nothing Phone 3 16 ГБ ОЗП + 512 ГБ ПЗП (ціна $899 / €899 / £899).

Phone 3 — це стильна переосмислена версія серії Android-смартфонів Nothing. Новий смартфон має велику кремній-вуглецеву батарею, чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 і перископічний зум-об'єктив із підтримкою макрозйомки.

Оновлена камера

Nothing запустила процес оновлення камер на початку цього року з Phone 3a і Phone 3a Pro, і перископічний зум-об'єктив останнього повернувся в новинці Phone 3. Тепер є не тільки вибір між 50-мегапіксельною основною камерою і 50-мегапіксельною надширококутною камерою, а й 3-кратний оптичний зум, одержуваний за допомогою нової опції перископа 50 МП. Є навіть можливість кадрувати зображення на сенсорі для ефективного 6-кратного зуму.

Смартфон Phone 3 від Nothing Фото: androidauthority.com

Можна відзначити технологію "Ultra XDR video" для діапазону подвійної експозиції, яка працює до плавних 60 кадрів на секунду. Є й оновлення для уповільненого відео, тепер здатного захоплювати кадри FHD зі швидкістю 240 кадрів на секунду.

Чіп і екран

Nothing Phone 1 працював на Snapdragon 778G Plus, який експерти сприйняли досить скептично, але вже Phone 2 значно підняв планку зі своїм Snapdragon 8 Plus Gen 1. Що стосується Phone 3 Nothing, то він повертається до середнього діапазону з чипсетом Snapdragon 8s Gen 4.

За продуктивністю Phone 3 дещо поступається флагманським телефонам на Android — але цілком підійде для тих, кому потрібен не найшвидший, але при цьому надійний і стильний смартфон.

Що стосується екранів, то вони у телефонів Nothing і раніше були дуже хороші, і від цієї традиції вирішили не відступати. У Phone 3 є 6,67-дюймова гнучка AMOLED-панель приблизно того ж розміру, що і в попередника, але тепер її роздільна здатність стала вищою, що забезпечує помітно чіткіше зображення.

Обіцяють, що яскравість екрана на відкритому повітрі сягне 1600 ніт порівняно з 1000 у Phone 2. Ще додано високошвидкісні функції, такі як плавна вибірка вхідного сигналу з частотою 1000 Гц і затемнення за допомогою ШІМ з частотою 2160 Гц для регулювання яскравості без мерехтіння.

Цікавий дизайн

Схоже, що компанія Nothing радикально переосмислила свій підхід до дизайну свого флагманського телефону, зазначають експерти. Phone 1 і Phone 2 були дуже схожі, їх можна було навіть переплутати, але про Phone 3 такого вже не скажеш.

Смартфон Phone 3 Фото: androidauthority.com

Старий інтерфейс Glyph замінено на нову матрицю Glyph, а в компонуванні камери застосували дуже незвичний підхід — можливо, спірний, але тим не менш ефектний.

Ще Nothing підвищила рівень захисту до рівня IP68, а також забезпечила покриття Gorilla Glass (7i захищає екран телефону, а Victus — задню панель).

Батарея і швидкість заряджання

За ємністю Phone 3 не сильно відрізняється від 4700 мАг Phone 2 — батарею збільшили всього до 5150 мАг. Зате Nothing використовує нову кремній-вуглецеву технологію для збільшення щільності енергії.

Підтримку швидкої зарядки збільшили до 65 Вт. Компанія заявляє, що цього достатньо, щоб зарядити розряджений телефон до 50% менш ніж за двадцять хвилин або повністю зарядити його менш ніж за годину.

Що стосується бездротових можливостей, то Phone 3 підтримує бездротову зарядку потужністю 15 Вт, а також зворотну зарядку для підзарядки ваших аксесуарів.

Насамкінець зазначимо, що Nothing Phone 3 поставляється з оперативною системою Nothing OS 3.5, яка, в свою чергу, заснована на Android 15.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найкращий бюджетний телефон 2025 року. Ним став CMF Phone 2 Pro від британської компанії Nothing.

А модель Nothing Phone (2a) Plus опинилася в списку смартфонів з найсильнішими батареями. Там вона теж успішно конкурувала з такими лідерами галузі, як iPhone 16 Pro Max.