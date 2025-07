У Samsung появился конкурент, но это не Xiaomi: какой флагман можно купить всего за $800

Британская компания официально представила свой новый смартфон Phone 3. Его уже прозвали «новым лицом доступных флагманов», и цена новинки действительно вполне приемлемая – телефон обойдется всего в 800 долларов, при этом предлагая множество функций премиум-класса.

Related video

Ранее в этом году Nothing уже вывела высококачественную телефотографию в среднебюджетный сегмент с телефоном Phone 3a Pro и его перископическим зумом, отмечает androidauthority.com. Теперь бренд совершил новый смелый шаг – и выпустил Phone 3 Nothing на глобальный рынок (включая и США). Предварительные заказы на Phone 3 откроются немного позже на этой неделе (они запланированы на 4 июля), а регулярные продажи начнутся 15 июля.

Цена и характеристики

Новый телефон представлен в двух модификациях, несколько отличающихся по цене:

Nothing Phone 3 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ (цена 799 во всех основных валютах – долларах, евро и фунтах стерлингов)

Nothing Phone 3 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ (цена $899 / €899 / £899).

Phone 3 — это стильная переосмысленная версия серии Android-смартфонов Nothing. У нового смартфона есть большая кремний-углеродная батарея, чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 и перископический зум-объектив с поддержкой макросъемки.

Обновленная камера

Nothing запустила процесс обновления камер в начале этого года с Phone 3a и Phone 3a Pro, и перископический зум-объектив последнего вернулся в новинке Phone 3. Теперь есть не только выбор между 50-мегапиксельной основной камерой и 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, но и 3-кратный оптический зум, получаемый с помощью новой опции перископа 50 МП. Есть даже возможность кадрировать изображение на сенсоре для эффективного 6-кратного зума.

Смартфон Phone 3 от Nothing Фото: androidauthority.com

Можно отметить технологию «Ultra XDR video» для диапазона двойной экспозиции, которая работает до плавных 60 кадров в секунду. Есть и обновления для замедленного видео, теперь способного захватывать кадры FHD со скоростью 240 кадров в секунду.

Чип и экран

Nothing Phone 1 работал на Snapdragon 778G Plus, который эксперты восприняли довольно скептически, но уже Phone 2 значительно поднял планку со своим Snapdragon 8 Plus Gen 1. Что касается Phone 3 Nothing, то он возвращается средний диапазон с чипсетом Snapdragon 8s Gen 4.

По производительности Phone 3 несколько уступает флагманским телефонам на Android – но вполне подойдет для тех, кому нужен не самый быстрый, но при этом надежный и стильный смартфон.

Что касается экранов, то они у телефонов Nothing и раньше были очень хорошиЮ и от этой традиции решили не отступать. У Phone 3 есть 6,67-дюймовая гибкая AMOLED-панель примерно того же размера, что и у предшественника, но теперь ее разрешение стало выше, что обеспечивает заметно более четкое изображение.

Обещают, что яркость экрана на открытом воздухе достигнет 1600 нит по сравнению с 1000 у Phone 2. Еще добавлены высокоскоростные функций, такие как плавная выборка входного сигнала с частотой 1000 Гц и затемнение с помощью ШИМ с частотой 2160 Гц для регулировки яркости без мерцания.

Интересный дизайн

Похоже, что компания Nothing радикально переосмыслила свой подход к дизайну своего флагманского телефона, отмечают эксперты. Phone 1 и Phone 2 были очень похожи, их можно было даже перепутать, но про Phone 3 такого уже не скажешь.

Смартфон Phone 3 Фото: androidauthority.com

Старый интерфейс Glyph заменен на новую матрицу Glyph, а в компоновке камеры применили очень необычный подход – возможно, спорный, но тем не менее эффектный.

Еще Nothing повысила уровень защиты до уровня IP68, а также обеспечила покрытие Gorilla Glass (7i защищает экран телефона, а Victus — заднюю панель).

Батарея и скорость зарядки

По емкости Phone 3 не сильно отличается от 4700 мАч Phone 2 – батарею увеличили всего до 5150 мАч. Зато Nothing использует новую кремний-углеродную технологию для увеличения плотности энергии.

Поддержку быстрой зарядки увеличили до 65 Вт. Компания заявляет, что этого достаточно, чтобы зарядить разряженный телефон до 50% менее чем за двадцать минут или полностью зарядить его менее чем за час.

Что касается беспроводных возможностей, то Phone 3 поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, а также обратную зарядку для подзарядки ваших аксессуаров.

В заключение отметим, что Nothing Phone 3 поставляется с оперативной системой Nothing OS 3.5, которая, в свою очередь, основана на Android 15.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали лучший бюджетный телефон 2025 года. Им стал CMF Phone 2 Pro от британской компании Nothing.

А модель Nothing Phone (2a) Plus оказалась в списке смартфонов с самыми сильными батареями. Там она тоже успешно конкурировала с такими лидерами отрасли, как iPhone 16 Pro Max.