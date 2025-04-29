Обошел Xiaomi и Samsung: эксперты назвали лучший бюджетный телефон 2025 года (фото)
Британская компания Nothing официально анонсировала новую модель телефонов CMF Phone 2 Pro. У новинки будут те же ограничения, что обычно присущи телефонам бюджетной линейки. Но в остальном у модели много преимуществ – улучшенная камера, привлекательный внешний вид и долговечность.
Об этом пишет tomsguide.com.
Сразу бросается в глаза дизайн CMF Phone 2 – он стал более изысканным по сравнению со старой моделью. Новый телефон тоньше и легче, чем CMF Phone 1 (толщина уменьшилась с 8,2 мм до 7,8 мм, а вес — с 197 г до 185 г). Добавлены такие детали, как алюминиевая окантовка блока камеры и винты из нержавеющей стали.
Что касается цветовой гаммы, то к традиционным черному, оранжевому и светло-зелёному добавился еще и белый. Зеленая и черная версии поставляются с текстурой задней панели, напоминающей стекло, у белой версии – отделка, стилизованная под песчаник, у оранжевой – металлическая.
У нового телефона более крупный 6,77-дюймовый FHD AMOLED-дисплей (явное улучшение по сравнению с 6,67-дюймовой панелью его предшественника). Гаджет предлагает номинальную пиковую яркость 3000 нит, типичную яркость 800 нит и яркость на открытом воздухе 1300 нит (на 50% лучше, чем у предыдущей модели). Есть и ШИМ-регулировку яркости 2160 Гц, чтобы снизить потенциальную нагрузку на глаза.
CMF Phone 2 Pro оснащен основной камерой с разрешением 50 Мп, которая улавливает на 64% больше света, чем CMF Phone 1, и поддерживает запись видео с разрешением до 4K со скоростью 30 кадров в секунду.
Также имеется сверхширокоугольная камера на 8 МП и телеобъектив на 50 МП — что редкость для этой ценовой категории — с 2-кратным оптическим зумом и 20-кратным цифровым зумом.
16-мегапиксельная селфи-камера не изменилась по сравнению с предыдущей моделью. Но зато есть улучшенный «TrueLens Engine» и новые предустановки фотоэффектов.
Чипсет Dimensity 7300 Pro 5G в CMF Phone 2 Pro является прямым продолжением Dimensity 7300 в CMF Phone 1.
CMF заявляет о 10-процентном улучшении производительности процессора и 5%-ном улучшении графики по сравнению с предыдущим телефоном. CMF Phone 2 Pro оснащён 8 ГБ оперативной памяти во всех вариантах, а также, опционально, 128 ГБ, либо 256 ГБ памяти с возможностью добавления еще до 2 ТБ с помощью карты microSD.
Аккумулятор CMF Phone 2 Pro емкостью 5000 мАч должен обеспечивать на час больше времени автономной работы по сравнению с CMF Phone 1 (емкость при этом не изменилась).
В отличие от предыдущей модели, CMF Phone 2 Pro предлагает бесконтактные платежи с поддержкой NFC, – отличное решение, с учётом того, что такая опция уже есть практически во всех современных смартфонах.
CMF Phone 2 Pro работает на Nothing OS 3.2 на базе Android 15. Он получит три года обновлений Android и шесть лет обновлений безопасности, что немного отстаёт от золотого стандарта в семь лет полных обновлений, которые получает Pixel 9a. Однако, как отмечает издание, возможно, за свою цену трех лет обновлений будет достаточно.
Essential Space и сопутствующая Essential Key, впервые представленные в серии Nothing Phone 3a, были добавлены в CMF Phone 2 Pro. Это основное приложение телефона и элемент управления для функций, ориентированных на ИИ, таких как индексирование снимков экрана и транскрибирование голосовых заметок.
Телефоны CMF предназначены для работы со всеми видами аксессуаров, и CMF снова предлагает несколько своих собственных опций. Это включает в себя универсальный чехол для крепления аксессуаров, шнурок, объективы fisheye и макрокамеры, комбинированный кошелек/подставка и различные варианты комплектов, объединяющие два или три из этих предметов вместе.
Что касается цены, то стоимость Phone 2 Pro варьируется: 219 фунтов стерлингов – за 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, 249 фунтов стерлингов – за 8 ГБ ОЗУ/256 ГБ памяти.
Предварительные заказы на CMF Phone 2 Pro уже открыты, а продажи начнутся 6 мая.
Также Фокус писал, что телефоном-фаворитом этого года, по мнению экспертов, может стать OnePlus 13. Причём он подвинул даже таких флагманов отрасли, как Samsung или Google
Ранее стало известно, что компания Google прекратила поддержку операционных систем Android 12 и Android 12L. Таким образом модификации Google Pixel 3a, Samsung Galaxy S10 и OnePlus 7 остались без обновлений безопасности и стали более уязвимыми к кибератакам.