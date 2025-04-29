Обійшов Xiaomi і Samsung: експерти назвали найкращий бюджетний телефон 2025 року (фото)
Британська компанія Nothing офіційно анонсувала нову модель телефонів CMF Phone 2 Pro. У новинки будуть ті ж обмеження, що зазвичай притаманні телефонам бюджетної лінійки. Але в іншому у моделі багато переваг — поліпшена камера, привабливий зовнішній вигляд і довговічність.
Про це пише tomsguide.com.
Одразу впадає в око дизайн CMF Phone 2 — він став більш вишуканим порівняно зі старою моделлю. Новий телефон тонший і легший, ніж CMF Phone 1 (товщина зменшилася з 8,2 мм до 7,8 мм, а вага — з 197 г до 185 г). Додано такі деталі, як алюмінієва окантовка блоку камери та гвинти з нержавіючої сталі.
Що стосується колірної гами, то до традиційних чорного, помаранчевого і світло-зеленого додався ще й білий. Зелена і чорна версії поставляються з текстурою задньої панелі, що нагадує скло, у білої версії — оздоблення, стилізоване під піщаник, у помаранчевої — металеве.
У нового телефону більший 6,77-дюймовий FHD AMOLED-дисплей (явне поліпшення порівняно з 6,67-дюймовою панеллю його попередника). Гаджет пропонує номінальну пікову яскравість 3000 ніт, типову яскравість 800 ніт і яскравість на відкритому повітрі 1300 ніт (на 50% краще, ніж у попередньої моделі). Є й ШІМ-регулювання яскравості 2160 Гц, щоб знизити потенційне навантаження на очі.
CMF Phone 2 Pro оснащений основною камерою з роздільною здатністю 50 Мп, яка вловлює на 64% більше світла, ніж CMF Phone 1, і підтримує запис відео з роздільною здатністю до 4K зі швидкістю 30 кадрів за секунду.
Також є надширококутна камера на 8 МП і телеоб'єктив на 50 МП — що рідкість для цієї цінової категорії — з 2-кратним оптичним зумом і 20-кратним цифровим зумом.
16-мегапіксельна селфі-камера не змінилася порівняно з попередньою моделлю. Але зате є покращений "TrueLens Engine" і нові налаштування фотоефектів.
Чипсет Dimensity 7300 Pro 5G у CMF Phone 2 Pro є прямим продовженням Dimensity 7300 у CMF Phone 1.
CMF заявляє про 10-відсоткове поліпшення продуктивності процесора і 5%-ве поліпшення графіки порівняно з попереднім телефоном. CMF Phone 2 Pro оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті у всіх варіантах, а також, опціонально, 128 ГБ, або 256 ГБ пам'яті з можливістю додавання ще до 2 ТБ за допомогою карти microSD.
Акумулятор CMF Phone 2 Pro ємністю 5000 мАг має забезпечувати на годину більше часу автономної роботи порівняно з CMF Phone 1 (ємність при цьому не змінилася).
На відміну від попередньої моделі, CMF Phone 2 Pro пропонує безконтактні платежі з підтримкою NFC, — чудове рішення, з урахуванням того, що така опція вже є практично у всіх сучасних смартфонах.
CMF Phone 2 Pro працює на Nothing OS 3.2 на базі Android 15. Він отримає три роки оновлень Android і шість років оновлень безпеки, що трохи відстає від золотого стандарту в сім років повних оновлень, які отримує Pixel 9a. Однак, як зазначає видання, можливо, за свою ціну трьох років оновлень буде достатньо.
Essential Space і супутня Essential Key, вперше представлені в серії Nothing Phone 3a, були додані в CMF Phone 2 Pro. Це основний застосунок телефону та елемент керування для функцій, орієнтованих на ШІ, таких як індексування знімків екрана та транскрибування голосових нотаток.
Телефони CMF призначені для роботи з усіма видами аксесуарів, і CMF знову пропонує кілька своїх власних опцій. Це охоплює універсальний чохол для кріплення аксесуарів, шнурок, об'єктиви fisheye і макрокамери, комбінований гаманець/підставка і різні варіанти комплектів, які об'єднують два або три з цих предметів разом.
Що стосується ціни, то вартість Phone 2 Pro варіюється: 219 фунтів стерлінгів — за 8 ГБ ОЗП і 128 ГБ пам'яті, 249 фунтів стерлінгів — за 8 ГБ ОЗП/256 ГБ пам'яті.
Попередні замовлення на CMF Phone 2 Pro вже відкриті, а продажі почнуться 6 травня.
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