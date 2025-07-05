Топ-5 лучших смартфонов Realme: недорогие модели флагманского уровня (фото)

В рейтинге оказались модели Realme C75, Realme 14, realme 14 Pro+, Realme GT 7 Pro и Realme 13 Pro+.

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Относительно недорогие смартфоны с флагманскими характеристиками предлагает бренд Realme. Фокус расскажет о наиболее интересных моделях этой марки.

Realme C75

Смартфон Realme C75 Фото: Realme

Смартфон оборудован 6,72-дюймовым экраном IPS LCD с разрешением 1080x2400 точек и частотой 90 Гц, чипсетом MediaTek Helio G92 Max, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ, или 256 ГБ, встроенной памяти. Память расширяется при помощи microSD-карты.

Realme C75 сделан в соответствии со стандартами IP66, IP68 и IP69, а это значит, что он не боится падения в воду. Также гаджет устойчив к ударам при падении. Экран защищен ArmorShell Glass и ArmorShell Protection.

На задней панели имеется камера с датчиком на 50 Мп и фазовым автофокусом, а селфи-камера имеет сенсор на 8 Мп. Под панелью располагается батарея емкостью 6000 мАч, поддерживающая быструю зарядку 45 Вт. Смартфон работает на базе ОС Android 14 (оболочка Realme UI 5.0). Realme C75 поддерживает такие протоколы связи, как Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, есть порт USB Type-C 2.0, поддержка GPS, Galileo, GLONASS, QZSS и BDS.

Цены: 6 599 – 8 833 грн

Realme 14

Смартфон realme 14 Фото: Realme

Смартфон получил процессор Snapdragon 6 Gen 4, экран с частотой 120 Гц, камеру с датчиком 50 Мп и селфи-камеру на 16 Мп. Радует также и наличие емкой батареи на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Гаджет имеет сертификат IP69, благодаря чему не боится влаги и пыли. Функциональную часть составляют ОС Android 15 с оболочкой realme UI 6.0. Стоит отметить и наличие системы охлаждения Bionic Cooling System, которая дает процессору возможность работать на полную мощь и не перегреваться.

Стоимость: 12 978 – 15 077 грн

Realme 14 Pro+

Смартфоны realme 14 Pro и 14 Pro+ Фото: скриншот

Realme 14 Pro+ располагает 6.83-дюймовым экраном OLED с разрешением 1272 x 2800 точек, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1500 нит. Смартфон работает благодаря чипсету Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 и графическому процессору Adreno 810. Оперативная память имеет объем 12 ГБ, а встроенная — до 512 ГБ.

Камера собрана из датчиков на 50 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом), 8 Мп (ультраширокоугольный объектив). Камера на передней панели оснащена сенсором на 32 Мп. Смартфон проработает долго благодаря батарее на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

Устройство сертифицировано по стандартам IP69, IP68 и IP66. Функционирует благодаря ОС Android 15 (realme UI 6.0), поддерживает протоколы связи 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Есть чип NFC, стереодинамики, порт USB Type-C 2.0, 3.5-миллиметровый разъем для проводных наушников.

Цены: 16 318 – 22 434 грн

Realme GT 7 Pro

Смартфон Realme GT 7 Pro Фото: forbes.com

Гаджет оборудован экраном с диагональю 6,78 дюймов типа LTPO OLED с разрешением 2780x1264 точек, частотой 120 Гц. Работает устройство на основе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 или 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти, ОС Android 15 (realme UI 6.0), а также батареи емкостью 6500 мАч (есть поддержка быстрой зарядки 120 Вт).

Камера, расположенная на задней панели, имеет датчик 50 Мп с оптической стабилизацией, датчик 50 Мп (перископический телеобъектив), сенсор 8 Мп (ультраширокоугольный). На передней панели есть вырез для камеры на 16 Мп.

Realme GT 7 Pro сертифицирован по стандарту IP69, поддерживает протоколы 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Стоимость: 34 900 – 48 999 грн

Realme 13 Pro+

Смартфоны realme 13 Pro+ Фото: Realme

Смартфон получил от разработчиков две 50-мегапиксельные камеры Sony, которые хвалят многие тестировщики. Пользовательский опыт обеспечивает плавный 6,7-дюймовый экран типа OLED с разрешением FHD+ и частотой до 120 Гц. За функционирование устройства отвечают чипсет Snapdragon 7s Gen 2, аккумулятор на 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт SUPERVOOC, ОС Android 14.

Стереодинамики гаджета оснащены технологией OReality Audio, в купе с сертификацией Hi-Res Audio они обеспечивают качественное звучание. Из плюсов также стоит указать на наличие поддержки 5G и наличие двух слотов для Nano SIM-карт.

Цена: 12 151 – 16 790 грн

Ранее мы писали о том, какой флагман можно купить всего за $800. Британская компания официально представила свой новый смартфон Phone 3. Его уже прозвали "новым лицом доступных флагманов", и цена новинки действительно вполне приемлемая – телефон обойдется всего в 800 долларов, при этом предлагая множество функций премиум-класса.