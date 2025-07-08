Смартфоны 2025: летние новинки для развлечений, съемок, работы и игр (фото)

Этим летом появилась масса новых смартфонов, мы расскажем о самых интересных моделях: iQOO Neo 10, realme GT7, ZTE Nubia Red Magic 10S Pro, vivo X Fold 5 и Fairphone 6.

Related video

Недавно Фокус рассказывал о смартфонах с хорошей камерой и батареей, которые недавно появились на мировом и украинском рынках. А сегодня в рейтинге — новые гаджеты, выпущенные летом.

Red Magic 10S Pro

Смартфон Red Magic 10S Pro Фото: gsmarena.com

Red Magic 10S Pro оснащен производительным процессором Snapdragon 8 Elite Leading Edition с системой охлаждения и вентилятором. Экран обладает RGB-подсветкой, так как смартфон позиционируется как игровой. Чтобы геймплей не закончился внезапно на самом интересном месте, аппарат оснастили батареей емкостью 7050 мАч.

Технические характеристики Red Magic 10S Pro:

Дисплей: 6,85 дюйма, AMOLED, 2688x1216, 144 Гц

Чипсет: Snapdragon 8 Elite Leading Edition

Память: до 24 Гб/до 1 Тб

Камеры: 50 Мп + 50 Мп + 2 Мп, селфи — 16 Мп

Батарея: 7050 мАч

Цена: от 32 000 грн

realme GT7

Смартфон realme GT7 Фото: forbes.com

Смартфон realme GT7 имеет под капотом производительный процессор MediaTek Dimensity 9400e. Пользовательский опыт обеспечивает экран типа AMOLED с диагональю 6,78 дюйма и частотой 120 Гц.

Аккумулятор радует, ведь его емкость достигает 7000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Гц. Камеры довольно неплохо показали себя во время тестов, — как основная, так и фронтальная, которая, отметим, имеет датчик на 32 Мп.

Технические характеристики realme GT7:

Дисплей: 6,78 дюйма, AMOLED, 2780х1264, 120 Гц

Чипсет: MediaTek Dimensity 9400e

Память: максимум 16 Гб/512 Гб

Камеры: 50 Мп + 8 Мп + 50 Мп, селфи — 32 Мп

Батарея: 7000 мАч

Цена: от 27 000 грн

vivo X Fold 5

Смартфон vivo X Fold 5 Фото: averagedadofficial.com

Смартфон-раскладушка vivo X Fold 5 имеет корпус, защищенный от влаги и пыли согласно сертификату IP59+. Основная камера получила датчики фирмы ZEISS, 3-кратный оптический зум, широкоугольный объектив на 8 Мп. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3. Топовая версия имеет 16 Гб ОЗУ и хранилище объемом 512 Гб. Батарея тоже не подвела, ее емкость составляет 6000 мАч.

Технические характеристики vivo X Fold 5:

Дисплей: 6,78 дюйма, AMOLED, 2800x1260, 144 Гц

Чипсет: Snapdragon 8s Gen 4

Память: максимум 16 Гб/512 Гб

Камеры: 50 Мп + 8 Мп, селфи — 32 Мп

Батарея: 6000 мАч

Цена: нет данных

iQOO Neo 10

Смартфоны iQOO Neo 10 Фото: livemint.com

Смартфоне IQOO Neo 10 получил от разработчиков дисплей с частотой 144 Гц, что делает скроллинг очень плавным и приятным. На задней панели у телефона есть камера с датчиками 50 Мп и 8 Мп (широкоугольный), на передний — селфи-камера на 32 Мп. Батарея довольно емкая — 7000 мАч. Она обладает поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Технические характеристики iQOO Neo 10:

Дисплей: 6,78 дюйма, AMOLED, 2800x1260, 144 Гц

Чипсет: Snapdragon 8s Gen 4

Память: максимум 16 Гб/512 Гб

Камеры: 50 Мп + 8 Мп, селфи — 32 Мп

Батарея: 7000 мАч

Цена: от 19 000 грн

Fairphone 6

Смартфоны Fairphone 6 Фото: heise.de

Телефон Fairphone 6, как известно, можно ремонтировать, благодаря чему его аппаратная часть прослужит долго. Ремонт осуществить пользователь сможет самостоятельно, так что ему придется потратиться только на комплектующие, но не на услуги специалистов сервисного центра.

Компания оснастила гаджет процессором Snapdragon 7s Gen 3, 8 Гб ОЗУ и хранилищем 256 Гб. Камеры тоже хорошие. Основная имеет датчики на 50 Мп и 8 Мп, а селфи-камера — на 32 Мп. Аккумулятор, однако, слабоват — всего 4415 мАч емкости. Он уступает остальным моделям, приведенным в данном рейтинге.

Технические характеристики Fairphone 6:

Дисплей: 6,31 дюйма, OLED, Full HD+, 120 Гц

Чипсет: Snapdragon 7s Gen 3

Память: 8 Гб/256 Гб

Камеры: 50 Мп + 13 Мп, селфи — 32 Мп

Батарея: 4415 мАч

Цена: от 26 000 грн.

Ранее мы писали про 5 лучших смартфонов Realme флагманского уровня. В рейтинге оказались модели Realme C75, Realme 14, realme 14 Pro+, Realme GT 7 Pro и Realme 13 Pro+.