Флагман с огромным аккумулятором на 7000 мАч: чего ждать от смартфона iQOO 15

Китайский производитель iQOO готовится выпустить новую флагманскую игровую модель iQOO 15, которая будет иметь еще больший аккумулятор, чем его предшественник с батареей на 6150 мАч.

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Смартфон iQOO 15, вероятно, получит большой аккумулятор на 7000 мАч, а также будет поддерживать функцию быстрой зарядки мощностью 100 Вт, сообщает IT Home со ссылкой на инсайдера.

Что касается других слухов о характеристиках iQOO 15, предыдущие утечки намекают, что он будет оснащен 50-мегапиксельной 3-кратной перископической камерой, еще одним обновлением по сравнению с флагманом текущего поколения.

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Отметим, что текущая модель iQOO 13 вышла 30 октября прошлого года и доступна в четырех цветах: Legend, Track, Isle of Man и Nardo Gray. Смартфон оснащен 6,82-дюймовым прямым экраном LTPO с разрешением 3168×1440 и частотой обновления 144 Гц, процессором Snapdragon 8 Extreme Editio и аккумулятором Blue Ocean емкостью 6150 мАч.

Кроме того, iQOO 13 получил 50-мегапиксельную сверхчувствительную флагманскую основную камеру VCS Bionic, 50-мегапиксельный профессиональный портретный телеобъектив, а также 50-мегапиксельный широкоугольный объектив.

Напомним, китайская компания Xiaomi готовится выпустить свой недорогой смартфон с мощным аккумулятором — Redmi 15C.

Также сообщалось, что Apple планирует выпустить весной 2026 года бюджетный iPhone 17e, который станет частью основной линейки iPhone 17.