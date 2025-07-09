Бюджетный телефон с аккумулятором на 6000 мАч: в сети впервые показали Redmi 15C (фото)

Китайская компания Xiaomi готовится выпустить свой новый бюджетный смартфон с мощным аккумулятором — Redmi 15C.

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О предстоящем появлении Xiaomi Redmi 15C говорят уже давно, однако изображение телефона впервые опубликовал портал Nieuwe Mobiel.

Судя по фото, Redmi 15C будет продаваться в четырех ярких цветах: лунно-синий, сумеречный оранжевый, полуночный черный и мятно-зеленый. Предыдущий Redmi 14C выпускался только в трех оттенках.

Redmi 15C в черном, оранжевом и зеленом цветах

Задняя панель Redmi 15C несколько отличается от Redmi 14C. Разработчики заменили круглый модуль камеры на квадратный, при этом оставив два объектива. Фронтальная камера все еще расположена в вырезе на передней панели.

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На задней панели устройства также можно заметить рукописную надпись "Redmi 15C". По мнению авторов статьи, это делает его немного более персонализированным.

Как отмечает Notebookcheck, Redmi 15C, вероятно, получит 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Ожидается, что телефон будет анонсирован в этом месяце.

Напомним, будущий смартфон Honor X70, вероятно, получит мощный аккумулятор емкостью 8300 мАч, что существенно больше, чем у его предшественника.

Фокус также писал о том, что Apple планирует выпустить весной 2026 года бюджетный iPhone 17e, который станет частью основной линейки iPhone 17.