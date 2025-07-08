Емкость аккумулятора впечатляет: в сети раскрыли характеристики Honor X70 (фото)

Смартфон Honor X70, вероятно, получит мощный аккумулятор емкостью 8300 мАч, что существенно больше, чем у его предшественника.

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Новые фотографии X70, на которых раскрыты некоторые характеристики смартфона, опубликовал китайский инсайдер Experience More в своем блоге на Weibo.

Характеристики Honor X70 Фото: Experience More/Weibo

Судя по фото, Honor X70 получит чипсет Snapdragon 6 Gen 4 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти с операционной системой MagicOS 9. Дисплей имеет разрешение 1200 x 2640 пикселей и ранее сообщалось, что это 6,79-дюймовый OLED-дисплей.

Одна из особенностей телефона — впечатляющая емкость аккумулятора 8300 мАч. Также сообщается, что X70 будет поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт.

Задняя панель Honor X70 Фото: Experience More/Weibo

На другом снимке изображена задняя часть Honor X70 (номер модели MTN-AN00). Несмотря на размеры батареи, телефон имеет толщину всего 7,7 мм и весит 193 г. Версия с беспроводной зарядкой имеет немного больше объема: толщина 7,9 мм и вес 199 г.

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Круглый остров камеры содержит 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией изображения, тогда как селфи-камера будет иметь 8-мегапиксельный сенсор. На фото изображена белая модель, но по данным инсайдера под ником Panda is very bald на Weibo, телефон также будет доступен в синем, черном и красном цветах.

Напомним, ранее эксперты уже предполагали, что X70 может иметь длительное время автономной работы, потому что Honor начала использовать батареи с более высокой емкостью для своих устройств среднего класса. К примеру, X60 Pro оснащен батареей емкостью 6600 мАч с проводной зарядкой мощностью 66 Вт и обратной проводной зарядкой мощностью 5 Вт.

Фокус также писал о том, что в 2027 году Apple отпразднует 20-летие выхода первого iPhone. К этой дате компания, вероятно, выпустит флагман, некоторые особенности которого уже раскрыли инсайдеры.