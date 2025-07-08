Ємність акумулятора вражає: в мережі розкрили характеристики Honor X70 (фото)

Смартфон Honor X70, ймовірно, отримає потужний акумулятор ємністю 8300 мАг, що суттєво більше, ніж в його попередника.

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Нові світлини X70, на яких розкрито деякі характеристики смартфона, опублікував китайський інсайдер Experience More в своєму блозі на Weibo.

Характеристики Honor X70 Фото: Experience More/Weibo

Судячи з фото, Honor X70 отримає чіпсет Snapdragon 6 Gen 4 з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ постійної пам’яті з операційною системою MagicOS 9. Дисплей має роздільну здатність 1200 x 2640 пікселів і раніше повідомлялося, що це 6,79-дюймовий OLED-дисплей.

Одна з особливостей телефону — вражаюча ємність акумулятора 8300 мАг. Також повідомляється, що X70 буде підтримувати дротову зарядку потужністю 80 Вт.

Задня панель Honor X70 Фото: Experience More/Weibo

На іншому знімку зображено задню частину Honor X70 (номер моделі MTN-AN00). Попри розміри батареї, телефон має товщину лише 7,7 мм і важить 193 г. Версія з бездротовою зарядкою має трохи більше об’єму: товщина 7,9 мм і вага 199 г.

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Круглий острів камери містить 50-мегапіксельну камеру з оптичною стабілізацією зображення, тоді як селфі-камера матиме 8-мегапіксельний сенсор. На фото зображено білу модель, але за даними інсайдера під ніком Panda is very bald на Weibo, телефон також буде доступний у синьому, чорному та червоному кольорах.

Нагадаємо, раніше експерти вже припускали, що X70 може мати тривалий час автономної роботи, бо Honor почала використовувати батареї з вищою ємністю для своїх пристроїв середнього класу. До прикладу, X60 Pro оснащений батареєю ємністю 6600 мАг з дротовою зарядкою потужністю 66 Вт і зворотною дротовою зарядкою потужністю 5 Вт.

Фокус також писав про те, що в 2027 році Apple відсвяткує 20-річчя виходу першого iPhone. До цієї дати компанія, ймовірно, випустить флагман, деякі особливості якого вже розкрили інсайдери.