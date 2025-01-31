Honor может представить смартфоны X70 в следующем месяце

Серия X60 дебютировала в октябре 2024 года. Но похоже, что Honor может выпустить следующее поколение смартфонов раньше, чем ожидалось.

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Honor готовит несколько новых продуктов к запуску в следующем месяце, и одним из них может стать серия X70. Ходят слухи, что компания разрабатывает новую линейку X. Об этом пишет Huawei Central.

Вероятно, она будет отличаться сверхдлительным временем автономной работы по сравнению с моделями предыдущего поколения.

Серия X60 дебютировала в октябре прошлого года. Но похоже, что Honor может выпустить следующее поколение смартфонов X раньше, чем ожидалось. Новые данные проливают свет на этот вопрос.

SmartPikachu сообщает, что Honor представит несколько новых продуктов, начиная со следующего месяца, и серия X70 может стать частью этого направления. Компания представит новые телефоны среднего класса с некоторыми интересными параметрами и возможностями аккумулятора.

Помимо телефонов среднего класса, технологический гигант, как ожидается, выпустит новые ПК в феврале. Эти ноутбуки могут принести значительные улучшения и важные функции по сравнению со своими предшественниками. Хотя обновления в настоящее время неясны.

Дальнейшие данные предполагают, что серия Honor X70 может иметь длительное время автономной работы. Компания может снова использовать высококлассные решения для аккумуляторов в линейке X.

Honor начала использовать батареи с более высокой плотностью для своих устройств среднего класса. Для справки, X60 Pro оснащен батареей емкостью 6600 мАч с проводной зарядкой мощностью 66 Вт и обратной проводной зарядкой мощностью 5 Вт. Было бы неплохо посмотреть, получит ли серия X70 такое же отношение.

Смартфоны X60

В линейке представлены две модели: Standard и Pro. Первая имеет 6,8-дюймовый TFT LCD-экран, а вторая — 6,78-дюймовую AMOLED-панель с пиковой яркостью 3000 нит и частотой обновления 120 Гц. Оба устройства работают на MagicOS 8.0 (Android 14).

Смартфон Honor X60 Pro работает на чипсете Snapdragon 6 Gen 1, тогда как стандартная модель оснащена процессором MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6 нм).

Обе модели имеют одну основную камеру 108 Мп и 8 Мп селфи-объектив. Но этот единственный объектив обеспечивает наилучшие результаты фотосъемки в один клик.

Ранее мы писали о том, какой смартфон может быть "самым мощным на планете". Согласно данным бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обошел по производительности iPhone 16 Pro Max.