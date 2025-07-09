Бюджетний телефон з акумулятором на 6000 мАг: в мережі вперше показали Redmi 15C (фото)

Китайська компанія Xiaomi готується випустити свій новий бюджетний смартфон з потужним акумулятором — Redmi 15C.

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Про майбутню появу Xiaomi Redmi 15C говорять вже давно, однак зображення телефона вперше опублікував портал Nieuwe Mobiel.

Судячи з фото, Redmi 15C буде продаватись в чотирьох яскравих кольорах: місячно-синій, сутінковий помаранчевий, опівнічний чорний та м'ятно-зелений. Попередній Redmi 14C випускався лише у трьох відтінках.

Redmi 15C у чорному, помаранчевому та зеленому кольорах

Задня панель Redmi 15C дещо відрізняється від Redmi 14C. Розробники замінили круглий модуль камери на квадратний, при цьому залишивши два об’єктиви. Фронтальна камера все ще розташована у вирізі на передній панелі.

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На задній панелі пристрою також можна помітити рукописний напис "Redmi 15C". На думку авторів статті, це робить його трохи більш персоналізованим.

Як зазначає Notebookcheck, Redmi 15C, ймовірно, отримає 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті, а також акумулятор ємністю 6000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 33 Вт. Очікується, що телефон буде анонсовано цього місяця.

Нагадаємо, майбутній смартфон Honor X70, ймовірно, отримає потужний акумулятор ємністю 8300 мАг, що суттєво більше, ніж в його попередника.

Фокус також писав про те, що Apple планує випустити навесні 2026 року бюджетний iPhone 17e, який стане частиною основної лінійки iPhone 17.