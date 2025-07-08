40% смартфонів Android доведеться викинути: які моделі більше не будуть нормально працювати

Смартфони, які неможливо оновити до Android 15 або Android 16, більше не будуть отримувати оновлення безпеки, що може призвести до проблем в роботі.

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У своєму останньому бюлетені з безпеки Google зазначає, що всі користувачі повинні оновитися до останньої версії Android, якщо це можливо. Хоча ідеальним варіантом є використання Android 15 або Android 16, для регулярних оновлень також підійде Android 13 або новіша версія, зазначає журнал Forbes.

У виданні наголосили, що Google більше не підтримує Android 12 і попередні версії. Виробники можуть підтримувати виправлення помилок для старих версій Android, але це дорого і малоймовірно.

В статті також згадується ще одна зміна — розширення Play Integrity API, який використовується розробниками для контролю роботи програм на пристроях. Знову ж таки, роздільною лінією є Android 13, і програми тепер можуть обмежувати функції на старіших версіях ОС.

За даними журналу, найпопулярнішою версією ОС сегодні є Android 14, а отримати оновлення до Android 15 і Android 16 зможуть пристрої, які вже працюють під управлінням Android 13 або новішої версії. При цьому цілих 40% сьогоднішньої глобальної бази встановлених Android використовують Android 12 або старішу версію, які вже не підтримують оновлення.

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У виданні зазначають, що цим користувачам рекомендується придбати новий смартфон. Мова не обов’язково йде про дорогий флагман. Достатньо просто новішої та потужнішої моделі.

"Це порада для мільярда користувачів, які досі використовують Android 12 або старішу версію. Це просто не варте ризику", — сказано у статті.

Нагадаємо, китайська компанія Tecno випустила смартфон Spark 40, дизайн якого нагадує рендери майбутнього iPhone 17 Pro.

Фокус також писав про те, що смартфон Honor X70, ймовірно, отримає потужний акумулятор ємністю 8300 мАг, що суттєво більше, ніж в його попередника.