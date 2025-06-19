Ці Wi-Fi роутери варто викинути: популярні моделі TP-Link більше не безпечні

У маршрутизаторах TP-Link, термін служби яких давно минув, виявлено вразливість, що дає змогу хакерам повністю взяти контроль над пристроєм.

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Уразливість впровадження команд дає змогу зловмисникам виконувати команди системного рівня на сервері, використовуючи неправильно очищені дані призначеного для користувача введення, повідомив TechRadar із посиланням на Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA).

Помилка відстежується як CVE-2023-33538 і має оцінку серйозності 8,8/10 (висока). Вона зачіпає кілька моделей, зокрема TP-Link TL-WR940N V2/V4, TL-WR841N V8/V10 і TL-WR740N V1/V2.

Згадані моделі роутерів вийшли з експлуатації у 2010-2018 роках. Це означає, що вони більше не отримують оновлень, відповідно TP-Link Link не буде усувати виявлену вразливість впровадження команд.

Оскільки помилку не буде виправлено, рекомендується замінити старий маршрутизатор на новішу модель. Більшість виробників радять робити це для всього обладнання, термін служби якого підійшов до кінця.

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"Користувачам слід припинити використання продукту", — попередили в CISA.

Незважаючи на це, згадані роутери, як і раніше, користуються популярністю. Моделі десятирічної давності все ще можна купити на Amazon, де вони мають тисячі позитивних відгуків.

Нагадаємо, шахраї обчищають банківські рахунки, а також перехоплюють особисті текстові повідомлення, використовуючи громадські мережі Wi-Fi.

Фокус також писав про те, що зарядка смартфона безпосередньо від USB-порту в громадському місці може призвести до зараження гаджета шкідливим ПЗ.