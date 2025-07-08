40% смартфонов Android придется выбросить: какие модели больше не будут нормально работать

Смартфоны, которые невозможно обновить до Android 15 или Android 16, больше не будут получать обновления безопасности, что может привести к проблемам в работе.

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В своем последнем бюллетене по безопасности Google отмечает, что все пользователи должны обновиться до последней версии Android, если это возможно. Хотя идеальным вариантом является использование Android 15 или Android 16, для регулярных обновлений также подойдет Android 13 или более новая версия, отмечает журнал Forbes.

В издании отметили, что Google больше не поддерживает Android 12 и предыдущие версии. Производители могут поддерживать исправления ошибок для старых версий Android, но это дорого и маловероятно.

В статье также упоминается еще одно изменение — расширение Play Integrity API, который используется разработчиками для контроля работы программ на устройствах. Опять же, разделительной линией является Android 13, и приложения теперь могут ограничивать функции на более старых версиях ОС.

По данным журнала, самой популярной версией ОС сегодня является Android 14, а получить обновление до Android 15 и Android 16 смогут устройства, которые уже работают под управлением Android 13 или более новой версии. При этом целых 40% сегодняшней глобальной базы установленных Android используют Android 12 или более старую версию, которые уже не поддерживают обновления.

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В издании отмечают, что этим пользователям рекомендуется приобрести новый смартфон. Речь не обязательно идет о дорогом флагмане. Достаточно просто более новой и мощной модели.

"Это совет для миллиарда пользователей, которые до сих пор используют Android 12 или более старую версию. Это просто не стоит риска", — сказано в статье.

Напомним, китайская компания Tecno выпустила смартфон Spark 40, дизайн которого напоминает рендеры будущего iPhone 17 Pro.

Фокус также писал о том, что смартфон Honor X70, вероятно, получит мощный аккумулятор емкостью 8300 мАч, что существенно больше, чем у его предшественника.