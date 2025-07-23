Бюджетный телефон Samsung с хорошей камерой: появились характеристики Galaxy A17 5G

В сети опубликованы результаты тестирования бюджетного смартфона Samsung Galaxy A17 5G, пока что не анонсированного производителем.

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По слухам уже известно, что Samsung Galaxy A17 будет иметь оптическую стабилизацию изображения (OIS) для основной камеры, что станет первым подобным решением для серии A1x. Однако обновления чипсета смартфон не получит, отмечает GSMArena со ссылкой на Geekbench.

Galaxy A17 5G появился на Geekbench с тем же чипом, что и его предшественник. Речь идет об Exynos 1330 (S5E8535), который ранее использовался в Galaxy A14 5G и Galaxy A16 5G. Этот 5-нм чип имеет два ядра Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц, а также графический процессор Mali-G68 MP2.

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Чипсет поддерживает оперативную память LPDDR4X и LPDDR5. Протестированное устройство имело 6 ГБ, однако в издании предполагают, что это лишь один из нескольких вариантов. Так, A16 5G имел конфигурации с 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ. Чип может обрабатывать дисплеи 1080p+ с частотой обновления до 120 Гц, хотя предыдущие модели A1x поддерживали только 90 Гц.

Авторы также обратили внимание на то, что Samsung Galaxy A17 выйдет на Android 15 (One UI 7). При этом, смартфон, вероятно, будет анонсирован ближе к концу года, когда многие Samsung Galaxy уже будут работать на One UI 8.

Результаты тестирования Samsung Galaxy A17 5G Samsung Galaxy A17 5G

Напомним, смартфон Redmi 15C может получить мощный аккумулятор 6000 мАч и экран диагональю около 6,9 дюйма, который является немного большим, чем у ряда его топовых современников.

Фокус также сообщал, что Google скоро представит в Нью-Йорке новые продукты линейки Pixel, включая линейку смартфонов Pixel 10.