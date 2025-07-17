Google представит новейшие смартфоны Pixel 10: камеры, процессор и другие характеристики

Google 20 августа представит в Нью-Йорке новые продукты линейки Pixel, включая линейку смартфонов Pixel 10.

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Ожидается, что компания покажет устройства Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и складной Pixel 10 Pro Fold, а также ряд аксессуаров, таких как смарт-часы Pixel Watch 4. Портал Mashable собрал информацию из утечек и слухов, которые уже появились.

Вероятно, серия смартфонов Pixel 10 не будет кардинально отличаться от Pixel 9 дизайном, но несколько изменятся технические характеристики и некоторые функции. Судя по утечке фотографий для предполагаемой рекламы, новая модель получит запатентованный Google выступ камеры, ставший традиционным, и такое же расположения датчиков.

Новые смартфоны Google Pixel должны быть оснащены чипом Tensor 5 производства TSMC, который будет использоваться во всей серии Pixel 10. Согласно стандарту, Tensor 5, станет самым мощным чипом Google, показав значительно более высокие результаты, чем Tensor 4 в просочившихся бенчмарках. Это улучшит работу мобильных игр и функций искусственного интеллекта.

Cмартфоны Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL. Вероятно, Pixel 10 будет на них похож Фото: Mashable

Другие слухи указывают на небольшое улучшение различных характеристик, включая повышение пиковой яркости до 3000 нит (с 2700 нит) и повышение обычной яркости до 2000 нит (с 1800 нит). Также появились данные, что Google будет использовать более мощную широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) при затемнении дисплея, что может исправить недостаток предыдущих моделей Pixel.

Остальные характеристики должны быть примерно такими же. По слухам, объем оперативной и встроенной памяти останется таким же, как и в прошлом году, как и общий дизайн и размер экрана (за исключением Fold). Аккумуляторы получат небольшое (примерно на 5%) увеличение емкости, а скорость зарядки, по слухам, также увеличится. Однако эти изменения незначительны, поскольку Pixel 10 планирует перейти с зарядки мощностью 27 Вт на зарядку мощностью 29 Вт.

Система камер, которыми славятся Pixel, тоже не должна сильно измениться. Предполагается, я, что Pixel 10 получит несколько новых аппаратных компонентов, включая широкоугольный объектив Samsung GN8 на 50 МП, сверхширокоугольный объектив Sony IMX712 на 13 МП, телеобъектив Samsung 3J1 на 11 МП и тот же Samsung 3J1 в качестве объектива для селфи.

Рендеры смартфона Google Pixel 10 Фото: Bulbul Dhawan / Financial Express

Pixel 10 Pro и Pro XL получат 50-мегапиксельный широкоугольный объектив Samsung GNV и три 48-мегапиксельных объектива Sony IMX858 для телеобъектива, сверхширокоугольной камеры и фронтальной камеры. Фронтальная камера немного увеличилась, но в остальном система камер останется практически прежней.

Эксперты ожидают появления многих функции искусственного интеллекта и улучшение уже существующих. Например, "Speak to Tweak", которая, вероятно, позволит Gemini (или другой модели) редактировать фотографии по просьбам пользователей. Похожая функция, "Sketch to Image" позволит нарисовать примерный контур чего-либо, а ИИ дополнит его. Также ходят слухи о функции "Magic Editor" для видео, некоторых функциях генеративного редактирования видео с использованием ИИ и связанных с ним инструментах.

Android Headlines сообщил, что цены на Pixel 10 Pro XL вырастут, а цена на Pixel 10 Fold Pro Fold снизится на несколько сотен долларов. Однако известный инсайдер Роланд Квандт написал на Bluesky, что цены вырастут практически на всю линейку. Таким образом, цены могут измениться в любую сторону. Не забывайте, что Google производит устройства Pixel в Китае, Индии и Вьетнаме, поэтому пошлины могут дополнительно повлиять на цены.

Ранее писали, что смартфоны Google Pixel называют "любимыми телефонами преступников". Их активно используют наркоторговцы в Испании из-за хорошей системы конфиденциальности.