Google представить нові смартфони Pixel 10: камери, процесор та інші характеристики

Google 20 серпня представить у Нью-Йорку нові продукти лінійки Pixel, включно з лінійкою смартфонів Pixel 10.

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Очікується, що компанія покаже пристрої Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL і складаний Pixel 10 Pro Fold, а також низку аксесуарів, таких як смарт-годинник Pixel Watch 4. Портал Mashable зібрав інформацію з витоків і чуток, які вже з'явилися.

Ймовірно, серія смартфонів Pixel 10 не кардинально відрізнятиметься від Pixel 9 дизайном, але дещо зміняться технічні характеристики і деякі функції. Судячи з витоку фотографій для передбачуваної реклами, нова модель отримає запатентований Google виступ камери, що став традиційним, і таке ж розташування датчиків.

Нові смартфони Google Pixel повинні бути оснащені чіпом Tensor 5 виробництва TSMC, який буде використовуватися у всій серії Pixel 10. Згідно зі стандартом, Tensor 5, стане найпотужнішим чіпом Google, показавши значно вищі результати, ніж Tensor 4 у бенчмарках, що просочилися. Це поліпшить роботу мобільних ігор і функцій штучного інтелекту.

Смартфони Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL. Ймовірно, Pixel 10 буде на них схожий Фото: Mashable

Інші чутки вказують на невелике поліпшення різних характеристик, включно з підвищенням пікової яскравості до 3000 ніт (з 2700 ніт) і підвищенням звичайної яскравості до 2000 ніт (з 1800 ніт). Також з'явилися дані, що Google буде використовувати потужнішу широтно-імпульсну модуляцію (ШІМ) при затемненні дисплея, що може виправити недолік попередніх моделей Pixel.

Інші характеристики мають бути приблизно такими ж. З чуток, об'єм оперативної та вбудованої пам'яті залишиться таким самим, як і торік, як і загальний дизайн і розмір екрана (за винятком Fold). Акумулятори отримають невелике (приблизно на 5%) збільшення ємності, а швидкість зарядки, за чутками, також збільшиться. Однак ці зміни незначні, оскільки Pixel 10 планує перейти із зарядки потужністю 27 Вт на зарядку потужністю 29 Вт.

Система камер, якими славляться Pixel, теж не повинна сильно змінитися. Передбачається, я, що Pixel 10 отримає кілька нових апаратних компонентів, включно з ширококутним об'єктивом Samsung GN8 на 50 МП, надширококутним об'єктивом Sony IMX712 на 13 МП, телеоб'єктивом Samsung 3J1 на 11 МП і той самий Samsung 3J1 в якості об'єктива для селфі.

Рендери смартфона Google Pixel 10 Фото: Bulbul Dhawan / Financial Express

Pixel 10 Pro і Pro XL отримають 50-мегапіксельний ширококутний обʼєктив Samsung GNV і три 48-мегапіксельних обʼєктиви Sony IMX858 для телеобʼєктива, надширококутної камери і фронтальної камери. Фронтальна камера трохи збільшилася, але в іншому система камер залишиться практично колишньою.

Експерти очікують на появу багатьох функції штучного інтелекту та покращення вже наявних. Наприклад, "Speak to Tweak", яка, ймовірно, дасть змогу Gemini (або іншій моделі) редагувати фотографії на прохання користувачів. Схожа функція, "Sketch to Image" дасть змогу намалювати приблизний контур будь-чого, а ШІ доповнить його. Також ходять чутки про функцію "Magic Editor" для відео, деякі функції генеративного редагування відео з використанням ШІ та пов'язані з ним інструменти.

Android Headlines повідомив, що ціни на Pixel 10 Pro XL зростуть, а ціна на Pixel 10 Fold Pro Fold знизиться на кілька сотень доларів. Однак відомий інсайдер Роланд Квандт написав на Bluesky, що ціни зростуть практично на всю лінійку. Таким чином, ціни можуть змінитися в будь-який бік. Не забувайте, що Google виробляє пристрої Pixel у Китаї, Індії та В'єтнамі, тому мита можуть додатково вплинути на ціни.

Раніше писали, що смартфони Google Pixel називають "улюбленими телефонами злочинців". Їх активно використовують наркоторговці в Іспанії через хорошу систему конфіденційності.