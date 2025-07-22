Флагманский смартфон Samsung "испортится" по неочевидной причине: в чем дело

Материалы будущего складного телефона Samsung Galaxy Z Fold 8 могут несколько измениться из-за торговой войны между США и Китаем. Это может сделать смартфон толще и менее премиальным.

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Сегодня Samsung Galaxy Z Fold 7 считается одним из самых тонких и легких складных телефонов на рынке, в частности благодаря использованию титана. Однако Samsung может отказаться от использования титана для Galaxy Z Fold 8, основным поставщиком которого является Китай, пишет южнокорейское издание The Elec.

Поскольку Пекин является ключевым игроком в сфере поставок титана, торговая война может привести к росту цен на этот материал. Это в свою очередь ставит под сомнение его использование в Galaxy Z Fold 8.

Ранее Samsung отказалась от использования углеродного волокна в производстве Galaxy Z Fold FE и последнего Z Fold 7. Но в издании предполагают, компании придется пересмотреть это решение на фоне противостояния между США и Китаем.

Еще одним шагом, на который Samsung пошла с Galaxy Z Fold FE и Galaxy Z Fold 7, является отсутствие поддержки S Pen. Чтобы уменьшить толщину, компания удалила слой дигитайзера, который в противном случае позволил бы использовать S Pen. Сообщается, что компания работает над более тонким дигитайзером, что может означать возвращение поддержки S Pen с Galaxy Z Fold 8.

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При этом авторы статьи не исключают, что Samsung может найти способ еще больше уменьшить размер задней панели из углеродного волокна, чтобы приблизить ее к размерам титановой. Однако это также может означать, что следующее складное устройство Samsung не будет таким премиальным, как Galaxy Z Fold 7.

Напомним, будущий iPhone Fold получит гибкий экран, разработанный компанией Samsung Display, и выйдет во второй половине 2026 года.

Фокус также писал о том, что следующий смартфон в доступной серии FE от Samsung может быть даже лучше по сравнению с флагманским Galaxy S25.