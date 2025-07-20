Зачем платить больше: бюджетник Galaxy S25 FE вполне сможет заменить флагманские Samsung

Новый отчет показал, что следующий смартфон в доступной серии FE от Samsung может быть даже лучше по сравнению с флагманским Galaxy S25.

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Выход Galaxy S25 FE ожидается в конце этого года, и, хотя серия FE часто отличается немного худшим аппаратным обеспечением, новые данные указывают на существенное улучшение зарядной технологии телефона, пишет tomsguide.com.

Согласно сообщению SammyGuru, компания TUV Rheinland, занимающаяся тестированием качества и безопасности устройств, опубликовала описание с номером модели SM-S731, которое, предположительно, относится к Galaxy S25 FE. Хотя в описании содержится мало информации об аппаратном обеспечении, стоит отметить один момент: очевидное подтверждение скорости зарядки телефона 45 Вт. Это означает, что более дешевый Galaxy S25 FE будет заряжаться так же быстро, как Galaxy S25 Ultra и Galaxy S25 Plus.

О емкости аккумулятора телефона пока ничего не известно, поэтому нельзя точно сказать, насколько быстрой будет зарядка. Однако во время тестов Galaxy S25 Ultra с аккумулятором емкостью 5000 мАч, он смог достичь 71% заряда батареи после 30 минут зарядки с помощью зарядного устройства мощностью 45 Вт. Таким образом, если эта новость верна, можно предположить, что S25 FE также будет заряжаться очень быстро.

Что известно о Galaxy S25 FE

В сети есть информация о том, что телефон будет оснащен 50-мегапиксельным основным объективом, 12-мегапиксельным сверхширокоугольным и 8-мегапиксельным телеобъективом. Samsung может обновить фронтальную камеру до 12 мегапикселей по сравнению с 10-мегапиксельной фронтальной камерой в текущей модели FE.

Ожидается, что телефон будет иметь как минимум 6,7-дюймовый дисплей, что и в текущей модели S24 FE. Также существует много противоречивой информации о чипсете. Производитель может использовать Exynos 2400e, установленный в текущей модели. Однако, согласно просочившимся бенчмаркам, телефон работает на Exynos 2400, что обеспечит заметный прирост производительности, хотя и будет отставать от других флагманских устройств Samsung и их чипсета Snapdragon 8 Elite.

Samsung выпустила Galaxy S24 FE в октябре прошлого года. Хотя журналисты не уверены, что компания будет придерживаться той же даты, но вполне логично ожидать релиза как минимум осенью.

Ранее сообщали, что прочный смартфон получил еще и мощную батарею. Выделиться на нынешнем рынке смартфонов – задача нелегкая, но китайским брендам это удается довольно часто. Например, на этот раз внимание пользователей решили привлечь супермощной батареей.