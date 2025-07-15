Популярный смартфон Samsung серии Galaxy исчезнет навсегда: что произошло (фото)

Южнокорейская компания Samsung может заменить Galaxy S26 Plus на S26 Edge и готова отказаться от моделей "Plus" в принципе.

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Корейское издание The Elec утверждает, что Samsung уже готовит три смартфона серии Galaxy S26. Однако, как сообщается, ни один из них не носит привычный бренд "Plus", пишет gizmochina.com.

Ожидается, что линейка будет включать стандартный Galaxy S26, новый Galaxy S26 Edge и топовый Galaxy S26 Ultra. Это означает, что модель "Plus" заменяется тонким и изящным смартфоном "Edge".

Samsung Galaxy S26 Plus не выйдет в 2026 году

Производитель представил Galaxy S25 Edge в качестве новой модели в своей серии S в мае 2025 года. Тогда это выглядело как эксперимент, возможно, пробный запуск, чтобы оценить реакцию потребителей на тонкие телефоны. Но теперь "Edge", возможно, станет полноценной заменой модели "Plus".

Согласно утечке, Galaxy S26 будет оснащен 6,27-дюймовым экраном, версия "Edge" увеличится до 6,66 дюйма, а Ultra — до 6,89 дюйма. Как сообщается, эти данные основаны на уже полученных заказах на производство дисплеев, что может указывать на то, что окончательные планы Samsung близки к утверждению.

Если замена произойдет, "Edge" займет среднее место в линейке S26, заполнив пробел между компактной базовой моделью и массивной "Ultra".

Для справки: серия S25 представлена четырьмя версиями: обычная S25 (6,2 дюйма), S25 Plus (6,7 дюйма), S25 Edge (6,7 дюйма) и S25 Ultra (6,9 дюйма). Удаление приставки "Plus" немного упростило бы ситуацию, но также означало бы конец формата, который существует уже почти 10 лет.

Samsung пока официально ничего не подтвердила о серии S26, но она выйдет в начале 2026 года с чипом Snapdragon 8 Elite 2, говорится в сообщении СМИ.

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