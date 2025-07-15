Популярные смартфоны исчезают с рынка: что с ними будет дальше

Японская компания Sony, похоже, готовится к полному уходу с рынка смартфонов. Явные признаки этого уже заметны в Европе – хотя официальных заявлений по этому поводу компания пока не делала.

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Первой европейской страной, где Sony начала сворачивать свою деятельность, стала Финляндия, пишет androidauthority.com. Компания подтвердила финскому изданию SuomiMobiili , что телефоны Xperia больше не будут продаваться напрямую на территории этой страны.

Но и других странах Европы ситуация не внушает оптимизма, отмечает издание. Практически все текущие и новые модели Xperia, включая новый флагман Xperia 1 VII, либо недоступны, либо в статусе «нет в наличии» даже на таких крупных рынках, как Германия, Франция, Испания и Великобритания. Некоторые модели все еще представлены на Amazon, но на этом и все.

Объяснение Sony насчет решения уйти с финского рынка выглядит довольно расплывчато: мол, компания «постоянно оценивает рентабельность рынка и потребительский спрос» и «уделяет особое внимание онлайн-каналам продаж, чтобы сделать процесс покупки более удобным для клиентов». Однако, по оценкам экспертов, такой переход на «онлайн-продажи» больше похож на сворачивание производства, чем на смену стратегии.

Присутствие Sony на рынке смартфонов выглядит слабым не только в Европе. Например, в США компания больше не публикует информацию о смартфонах на своём официальном сайте, а прошлогодний Xperia 1 VI в Штатах так и не был представлен официально.

Что касается смартфона Xperia 1 VII, то он сам по себе оказался довольно проблематичной моделью – пользователи часто жаловались на случайные выключения и перезагрузки, и в итоге Sony была вынуждена временно приостановить продажи этого телефона даже в Японии. В целом даже на родине смартфоны Sony вытесняются телефонами Pixel от Google

Будущее мобильного бизнеса Sony выглядит совершенно неопределенным, подытоживают эксперты.

Напомним, ранее еще одни популярный бренд смартфонов объявил о своем закрытии. Речь идет о южнокорейской компании LG, которая не выдержала конкуренции ни с китайскими производителями Oppo и Xiaomi, ни со своими соотечественниками Samsung.

Также стало известно, что с 30 июня нынешнего года обновления для телефонов LG стали недоступны.