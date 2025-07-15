Популярні смартфони зникають з ринку: що з ними буде далі

Японська компанія Sony, схоже, готується до повного відходу з ринку смартфонів. Явні ознаки цього вже помітні в Європі — хоча офіційних заяв з цього приводу компанія поки що не робила.

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Першою європейською країною, де Sony почала згортати свою діяльність, стала Фінляндія, пише androidauthority.com. Компанія підтвердила фінському виданню SuomiMobiili , що телефони Xperia більше не продаватимуться безпосередньо на території цієї країни.

Але й в інших країнах Європи ситуація не вселяє оптимізму, зазначає видання. Практично всі поточні та нові моделі Xperia, включно з новим флагманом Xperia 1 VII, або недоступні, або в статусі "немає в наявності" навіть на таких великих ринках, як Німеччина, Франція, Іспанія та Великобританія. Деякі моделі все ще представлені на Amazon, але на цьому і все.

Пояснення Sony щодо рішення піти з фінського ринку видається доволі розпливчастим: мовляв, компанія "постійно оцінює рентабельність ринку і споживчий попит" і "приділяє особливу увагу онлайн-каналам продажів, щоб зробити процес купівлі зручнішим для клієнтів". Однак, за оцінками експертів, такий перехід на "онлайн-продажі" більше схожий на згортання виробництва, ніж на зміну стратегії.

Присутність Sony на ринку смартфонів виглядає слабкою не тільки в Європі. Наприклад, у США компанія більше не публікує інформацію про смартфони на своєму офіційному сайті, а торішній Xperia 1 VI у Штатах так і не був представлений офіційно.

Що стосується смартфона Xperia 1 VII, то він сам по собі виявився доволі проблематичною моделлю — користувачі часто скаржилися на випадкові вимкнення і перезавантаження, і в підсумку Sony була змушена тимчасово призупинити продажі цього телефону навіть у Японії. Загалом навіть на батьківщині смартфони Sony витісняються телефонами Pixel від Google

Майбутнє мобільного бізнесу Sony виглядає абсолютно невизначеним, підсумовують експерти.

Нагадаємо, раніше ще один популярний бренд смартфонів оголосив про своє закриття. Йдеться про південнокорейську компанію LG, яка не витримала конкуренції ні з китайськими виробниками Oppo і Xiaomi, ні зі своїми співвітчизниками Samsung.

Також стало відомо, що з 30 червня нинішнього року оновлення для телефонів LG стали недоступні.